Эксперты назвали наиболее вероятных кандидатов на отставку среди губернаторов

Эксперты «Минченко консалтинг» назвали 15 губернаторов, чья отставка наиболее вероятна. Пять из них уже заявили о досрочной отставке, президент Владимир Путин на этой неделе принял отставку троих. Вероятность отставки чиновников эксперты высчитывали по совокупности критериев, среди которых - уровень поддержки в ближайшем окружении Путина. По итогам расчетов составлен рейтинг устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0».

По подсчетам экспертов, наиболее вероятны отставки главы Калмыкии Алексея Орлова (4 балла), губернатора Омской области Виктора Назарова (6 баллов), Мурманской области - Марины Ковтун (6 баллов), Алтайского края - Александра Карлина (6 баллов), Новосибирской области - Владимира Городецкого (5 баллов). Также отставка грозит губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и руководителям Ивановской области, Приморья, Северной Осетии.

С начала этой недели президент принял отставку губернаторов Самарской и Нижегородской областей Николая Меркушкина и Валерия Шанцева, а также губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. О намерении оставить должности также заявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Из рейтинга «Минченко консалтинг» следует, что у всех глав регионов из «группы риска», в том числе уже отставленных, низок уровень поддержки в ближайшем окружении Путина. Также эксперты учитывали экономическую привлекательность региона, срок полномочий губернатора, конфликты в регионе и на федеральном уровне и наличие уголовных дел в окружении чиновника.

Наиболее устойчивы, по оценке аналитиков, позиции у мэра Москвы Сергея Собянина и руководителей Тульской области и ЯНАО Алексея Дюмина и Дмитрия Кобылкина. У них по 19 баллов из 27 возможных.