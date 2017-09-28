Врио руководителя региона назначен замминистра экономического развития Александр Цыбульский Максим Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Такой указ опубликован на сайте Кремля. Кошин подал заявление об отставке по собственному желанию досрочно. Врио руководителя региона назначен замминистра экономического развития Александр Цыбульский.

Во вторник, 26 сентября, пост покинул глава Нижегородской области Валерий Шанцев, врио губернатора стал первый замминистра промышленности Глеб Никитин. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин получил новый пост – спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. 27 сентября кадровых перестановок не последовало, но о решении уйти в отставку в этот день заявили красноярский губернатор Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Ненецкий АО СМИ также называли среди регионов, где этой осенью может смениться руководство. 25 сентября о возможной смене руководства в НАО сообщил «Коммерсантъ». На следующий день о том, что отставка ненецкого губернатора обсуждается, сообщили источники «Дождя». 27 сентября РБК узнал, что Игорь Кошин уже написал заявление об отставке.

Москва обращала внимание Кошина на проблемы с выполнением майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и на низкие темпы строительства социальных объектов в регионе, говорил РБК федеральный чиновник. Среди преемников губернатора источники портала называли замминистра энергетики Кирилла Молодцова и заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаеву.

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