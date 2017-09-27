Памфилова связала отставки некоторых губернаторов с нарушениями на выборах

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что довольна новостями об отставке «ряда руководителей регионов». «Надеюсь, что в этом есть и доля нашей работы большой. Это те регионы, к которым у нас были претензии по выборам», - цитирует ее ТАСС. Какие именно регионы она имела в виду, она не уточнила.

На этой неделе президент Владимир Путин уже принял отставки губернаторов Новгородской области Валерия Шанцева и Самарской области Николая Меркушкина. Также об отставке заявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.