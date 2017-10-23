За перепродажу билетов на чемпионат мира по футболу введут огромные штрафы
Но кого будут штрафовать, неясно
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Thanassis Stavrakis / AP
В понедельник комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о штрафах за спекуляцию билетами на чемпионат мира по футболу 2018 г., сказано на сайте кабмина. Административная ответственность вводится за продажу поддельных билетов, незаконную продажу документов, дающих право на получение билетов на матчи, продажу билетов или документов «без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA или изменение при их реализации установленной стоимости».
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