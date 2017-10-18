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Мэр Калининграда призвал горожан уехать на время ЧМ-2018

Мэр Калининграда Александр Ярошук призвал горожан проявлять гостеприимство во время футбольного ЧМ-2018, навести порядок во дворах, а лучше уехать на время матчей из переполненного города.

«Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70 000-100 000 туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу», - сказал Ярошук сегодня в эфире местного радио «Комсомольская правда».

По его мнению, фанаты футбола будут сидеть в пабах и отношения между ними могут накалиться. «Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если имеете английский язык, помогайте туристам - пообщаться, рассказать», - попросил мэр.

Власти города договариваются с работодателями о выходных калининградцам на дни проведения матчей. «Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», - сказал Ярошук.

Ярошук известен своими необычными заявлениями. Так, мэр постоянно пытается отучить калининградцев приходить под Новый год к главной елке на площади Победы, а также любит наставлять школьников и студентов, чтобы те думали не об образовании, а о душе. «На моей памяти было много отличников, которые закончили, но не думали о душе. И где они? Жизни не получилось у них. Те цели, которые они ставили, не получились. На первой же проблеме ломались - и все. А я был твердый троечник», - заявил он на последнем звонке в этом году.

Ярошук занимался строительством, создал стройкомпанию «Балткоммерцстрой». Возглавляет Калининград с 2007 г., победив на выборах в 2012 г. В 2015 г. он был в списке кандидатов на пост сенатора от региона, но в итоге остался главой города.

Стадион ЧМ-2018 в Калининграде строится на острове Октябрьский в центре города. Он спроектирован в виде прямоугольника с закругленными углами. Центральным ядром архитектурно-планировочной композиции стадиона является спортивная арена с чашей зрительских трибун на 35 000 зрителей.