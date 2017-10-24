Количество участков с видеонаблюдением на выборах президента сократится вдвое
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На выборах президента видеонаблюдение в режиме онлайн будет организовано на 40 000 участков, а также впервые в помещениях 2765 территориальных комиссий, рассказал «Ведомостям» член ЦИК Антон Лопатин. Бюджет проекта – 2,8 млрд руб. Как и на прошлых выборах, курирует его Минкомсвязи, единственным поставщиком определен «Ростелеком». Правда, на этот раз госконтракт будет не на установку камер, а на услуги по организации доступа и трансляции сигнала, а также сбору и хранению видеозаписей.
40 000 участков – это в 2 раза меньше, чем на выборах 2012 г. Но, утверждают в Центризбиркоме, это почти не отразится на охвате избирателей видеонаблюдением: трансляцию планируется вести с участков, на которых голосуют около 80% населения. 40 000 участков – это не такая плохая цифра, соглашается эксперт по выборам Андрей Бузин, но на самом деле многое будет зависеть от того, как они будут распределены. Если выборка будет более или менее равномерной – это одно, а вот если камеры будут стоять в благополучных регионах, но зато их не окажется, например, в Северо-Кавказском регионе, где есть большие сомнения даже по поводу официально зафиксированной явки, – это уже совсем другое. Формально расстановку камер определяют избирательные комиссии, но есть подозрение, что исполнительная власть сильно повлияет на этот процесс.
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