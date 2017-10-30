Участие России в ЕСПЧ невозможно заморозить, признали чиновники

Но его неприемлемые решения можно и нужно не исполнять, уверены они

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Россия имеет право защищаться от неприемлемых для нее решений Страсбургского суда, уверены в Москве Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Признание юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России невозможно заморозить, но существует достаточно правовых механизмов для того, чтобы исполнение решений ЕСПЧ, которые требуют не соответствующих национальным подходам общих мер, было отложено на достаточно долгий срок. Об этом рассказал «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в кулуарах конференции «Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным», организованной под эгидой Петербургского международного юридического форума. Ранее о возможном отказе России признавать решения Страсбурга в случае, если российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не вернут право голоса, говорили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин (см. врез). А некоторые СМИ со ссылкой на источники в Госдуме даже сообщили, что Россия намерена заморозить свое участие в ЕСПЧ, сократив свой взнос в бюджет Совета Европы на соответствующую сумму. Впрочем, как сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пока таких поправок в бюджет не существует, а если такое решение и будет приниматься, то руководством страны, подчеркнул он.

«Участие в ЕСПЧ», т. е. признание юрисдикции этого международного суда, не может быть заморожено, объясняет главред журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев. Европейскую конвенцию по правам человека можно денонсировать, но вряд ли поводом для этого может стать отсутствие депутатских поездок в Страсбург, полагает он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу переадресовал вопрос о возможном выходе России из Совета Европы Госдуме.