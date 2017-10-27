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Судья Дедов не верит в приостановку участия России в ЕСПЧ

Судья Страсбургского суда от России Дмитрий Дедов считает невероятным сценарий, который привел бы к «заморозке» членства России в ЕСПЧ. Он сказал это на конференции «Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным». Судья уверен, что текущий конфликт себя исчерпал и должен быть так или иначе разрешен. По его словам, Совет Европы не заинтересован в исключении России, так как это повредило бы в первую очередь самим россиянам - они лишились бы гарантий соблюдения прав человека, которые обеспечивают международные соглашения в рамках СЕ.

23 октября зампред думского комитета по международным делам заявил, что Россия может заморозить членство в ЕСПЧ и сократить взносы в эту организацию. Он сказал это «РИА Новости», но предупредил, что еще рано говорить о сроках принятия такого решения. В тот же день о том, что Россия рассматривает возможность приостановки своего участие в ЕСПЧ и сокращения взносов в Совет Европы (СЕ), сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Россия не будет признавать легитимными решения ЕСПЧ, если в следующем году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не вернет полномочия российской делегации, заявила 9 октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко.