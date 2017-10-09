Матвиенко пригрозила ПАСЕ отказом России признавать решения ЕСПЧ

Россия не будет признавать легитимными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если в следующем году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не вернет полномочия российской делегации. Это телеканалу «Россия 24» заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в 2018 г. пройдут выборы генсека Совета Европы. «Сегодня уже есть осознание, что без участия какой-либо делегации, в частности российской, выборы эти не будут полностью легитимными», - цитирует ее ТАСС. Это относится и к выборам судей ЕСПЧ и признанию легитимности его решений, добавила она. ПАСЕ утверждает судей ЕСПЧ. По мнению Матвиенко, в ассамблее «уже хорошо осознают» позицию России (цитата по «Интерфаксу»).

Делегация России была лишена в ПАСЕ права голоса в 2014 г. из-за Крыма и войны на востоке Украины. Она потеряла право участвовать в руководящих структурах ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В знак протеста российские парламентарии отказались участвовать в сессиях ПАСЕ. В июне 2015 г. Россия заморозила треть взносов в Совет Европы. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в середине сентября заявил «Известиям», что Россия не станет делать взносы СЕ, предусмотренные на работу ПАСЕ в 2018 г., пока в регламент ассамблеи не внесут поправки, исключающие возможность лишения полномочий национальных делегаций.