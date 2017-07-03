Матвиенко назвала верным решение о приостановке уплаты взносов в Совет Европы

Министерство иностранных дел приняло абсолютно верное решение относительно взноса в бюджет СЕ за 2017 г., считает председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Это такой сигнал Совету Европы и не только ПАСЕ, что ситуация продолжает деградировать», – сказала Матвиенко.

Она пояснила, что «нет свободной площадки для дискуссий, русофобское лобби уже пытается управлять целым ПАСЕ, чему свидетельство попытки освободить от своей должности председателя ПАСЕ господина Аграмунта».

Она подчеркнула, что в ПАСЕ никто не имеет право ограничивать полномочия какой-либо из национальных делегаций.

В конце июня сообщалось, что Москва приняла решение приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 г. до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

Решение заблокировать часть взноса в СЕ связано с тем, что в 2014 г. делегация России из-за ситуации вокруг Крыма и Украины была лишена основных прав – права участвовать в голосовании, в руководящих структурах ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В знак протеста российские депутаты отказались приезжать на сессии ассамблеи.

Председатель Госдумы считает, что в качестве ответной меры на санкции со стороны ассамблеи это справедливое решение Москвы.

Ранее Володин заявлял, что Россия не будет замораживать двусторонние контакты по линии ПАСЕ, несмотря на то что российская делегация не участвует в работе ассамблеи.