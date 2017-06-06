Россия заблокировала треть взноса в совет Европы в размере 11 млн евро

Россия не переведет в бюджет совета Европы (СЕ) около трети ежегодного взноса, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Заблокировали перечисление. Финансирование идет поэтапно. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 млн евро», – сказал Володин.

Решение заблокировать часть взноса в СЕ связано с тем, что в 2014 г. делегация России из-за ситуации вокруг Крыма и Украины была лишена основных прав – права участвовать в голосовании, в руководящих структурах ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В знак протеста российские депутаты отказались приезжать на сессии ассамблеи.

Председатель Госдумы считает, что в качестве ответной меры на санкции со стороны ассамблеи это справедливое решение Москвы.

Ранее Володин заявлял, что Россия не будет замораживать двусторонние контакты по линии ПАСЕ, несмотря на то что российская делегация не участвует в работе ассамблеи.