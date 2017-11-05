В Саудовской Аравии задержали 11 принцев по подозрению в коррупции

Новый комитет по борьбе со взятками за сутки предъявил обвинения десяткам человек

Среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов страны Mohammad Obaidi / Bloomberg

В субботу, 4 ноября, в Саудовской Аравии начал свою работу новый комитет по борьбе с коррупцией. За сутки он предъявил обвинения во взяточничестве и отмывании денежных средств десяткам человек. Задержаны 11 принцев, четыре министра и 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов страны. Всех арестованных содержат в пятизвездочном отеле.

Саудовский новостной портал «Аджиль» уточнил, что один из принцев задержан за подписание незаконных контрактов на продажу оружия, другой — за заключение несуществующих сделок, еще один — по обвинению в причастности к отмыванию денег.

Антикоррупционный комитет был создан по указу короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиз аль-Сауда, его возглавил наследный принц Мухаммед бен Салман.

Комитет имеет право проводить собственные расследования, аресты, вводить запрет на поездки, замораживать банковские активы и осуществлять другие действия в рамках борьбы с коррупционными схемами и их участниками.

Опрошенные агентством эксперты называют нынешние действия комитета беспрецедентными в современной истории Саудовской Аравии.

Как сообщает Reuters, фондовый рынок Саудовской Аравии упал в начале торгов в воскресенье на фоне массовых арестов. Акции инвестиционной компании Kingdom Holding 4280.SE, которая принадлежит задержанному Аль-Валиду бин Талалу, упали на 9,9%.

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