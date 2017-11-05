В Саудовской Аравии задержали 11 принцев по подозрению в коррупции

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Среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов страны
Mohammad Obaidi / Bloomberg
В субботу, 4 ноября, в Саудовской Аравии начал свою работу новый комитет по борьбе с коррупцией. За сутки он предъявил обвинения во взяточничестве и отмывании денежных средств десяткам человек. Задержаны 11 принцев, четыре министра и 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов страны. Всех арестованных содержат в пятизвездочном отеле.
Саудовский новостной портал «Аджиль» уточнил, что один из принцев задержан за подписание незаконных контрактов на продажу оружия, другой — за заключение несуществующих сделок, еще один — по обвинению в причастности к отмыванию денег.
Антикоррупционный комитет был создан по указу короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиз аль-Сауда, его возглавил наследный принц Мухаммед бен Салман.
Комитет имеет право проводить собственные расследования, аресты, вводить запрет на поездки, замораживать банковские активы и осуществлять другие действия в рамках борьбы с коррупционными схемами и их участниками.
Опрошенные агентством эксперты называют нынешние действия комитета беспрецедентными в современной истории Саудовской Аравии.
Как сообщает Reuters, фондовый рынок Саудовской Аравии упал в начале торгов в воскресенье на фоне массовых арестов. Акции инвестиционной компании Kingdom Holding 4280.SE, которая принадлежит задержанному Аль-Валиду бин Талалу, упали на 9,9%.
Как путешествует король Саудовской Аравии
Sergei Karpukhin / Reuters
Первый визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда начался с курьезного случая. Трап-эскалатор сломался в момент, когда монарх спускался по нему в правительственном аэропорту «Внуково-2». Видео инцидента опубликовало агентство Ruptly. Монарху пришлось спуститься самостоятельно
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Валерий Мельников / РИА Новости
Трап-эскалатор золотистого цвета – составная часть официальных визитов короля Саудовской Аравии. Например, 1 марта 2017 г. на это обратили внимание индонезийские СМИ
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Alexander Nemenov / AFP
The New York Times писала, что свое мартовское турне по Азии саудовский монарх начал с Индонезии, прилетев туда вместе со свитой на шести пассажирских Boeing (один из них на фото во «Внуково-2»). Седьмым самолетом стал грузовой военно-транспортный борт Lockheed C-130 Hercules, на котором перевезли 506 т груза, включая два лимузина Mercedes-Benz S600 и два электрических эскалатора
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Валерий Мельников / РИА Новости
Индонезийское агентство The Antara сообщило, что в транспортной компании, имеющей дело с багажом делегации, этим занималось 572 сотрудника. На фото представители королевской делегации в Москве
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Achmad Ibrahim / AP
Во время визита в Индонезию (на фото) монарха сопровождали 800 членов делегации, включая 25 принцев и 10 министров, писала The Independent. Для членов свиты сняли несколько гостиниц в центре Джакарты, среди них Ritz, Raffles и «Marriott Индонезия». Источники «Ведомостей» в московских отелях сообщили, что для делегации короля в столице полностью забронированы Ritz Carlton и Four Seasons. Представители отелей заявили «Ведомостям», что они не разглашают сведения о группах или о частных гостях
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Adek Berry / AP
Лимузин короля Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Индонезии
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Anadolu Agency / Getti
Автомобили делегации короля ожидают его в международном аэропорту Антальи накануне саммита G20, который проходил в Турции в ноябре 2015 г.
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Carlo Allegri / Reuters
Еду для короля Салмана готовят более 100 шеф-поваров. На фото свита монарха готовит горячие напитки для него и тогдашнего госсекретаря США Джона Керри
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Jonathan Ernst / Reuters
Состояние монаршей семьи основано на огромных запасах нефти и активах, оценивающихся в общей сложности в $1,4 трлн, сообщает The NYT. На фото: трость короля в руках у его охранника во время встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом
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Sergei Karpukhin / Reuters
В Россию Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд прибыл с первым государственным визитом. В четверг у него состоятся переговоры с президентом Владимиром Путиным, а 6 октября с монархом встретится премьер-министр Дмитрий Медведев