Как путешествует король Саудовской Аравии

Jonathan Ernst / Reuters

Состояние монаршей семьи основано на огромных запасах нефти и активах, оценивающихся в общей сложности в $1,4 трлн, сообщает The NYT. На фото: трость короля в руках у его охранника во время встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом

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