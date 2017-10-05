Как путешествует король Саудовской Аравии
Исторический визит Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда в Россию начался с курьеза
Первый визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда начался с курьезного случая. Трап-эскалатор сломался в момент, когда монарх спускался по нему в правительственном аэропорту «Внуково-2». Видео инцидента опубликовало агентство Ruptly. Монарху пришлось спуститься самостоятельно
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Трап-эскалатор золотистого цвета – составная часть официальных визитов короля Саудовской Аравии. Например, 1 марта 2017 г. на это обратили внимание индонезийские СМИ
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The New York Times писала, что свое мартовское турне по Азии саудовский монарх начал с Индонезии, прилетев туда вместе со свитой на шести пассажирских Boeing (один из них на фото во «Внуково-2»). Седьмым самолетом стал грузовой военно-транспортный борт Lockheed C-130 Hercules, на котором перевезли 506 т груза, включая два лимузина Mercedes-Benz S600 и два электрических эскалатора
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Индонезийское агентство The Antara сообщило, что в транспортной компании, имеющей дело с багажом делегации, этим занималось 572 сотрудника. На фото представители королевской делегации в Москве
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Во время визита в Индонезию (на фото) монарха сопровождали 800 членов делегации, включая 25 принцев и 10 министров, писала The Independent. Для членов свиты сняли несколько гостиниц в центре Джакарты, среди них Ritz, Raffles и «Marriott Индонезия»
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Лимузин короля Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда в Индонезии
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Автомобили делегации короля ожидают его в международном аэропорту Антальи накануне саммита G20, который проходил в Турции в ноябре 2015 г.
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Еду для короля Салмана готовят более 100 шеф-поваров. На фото свита монарха готовит горячие напитки для него и тогдашнего госсекретаря США Джона Керри
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Состояние монаршей семьи основано на огромных запасах нефти и активах, оценивающихся в общей сложности в $1,4 трлн, сообщает The NYT. На фото: трость короля в руках у его охранника во время встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом
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В Россию Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд прибыл с первым государственным визитом. В четверг у него состоятся переговоры с президентом Владимиром Путиным, а 6 октября с монархом встретится премьер-министр Дмитрий Медведев
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