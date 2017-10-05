У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор

Первый визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда начался с курьезного случая. Трап-эскалатор сломался в момент, когда монарх спускался по нему. Видео инцидента опубликовало агентство Ruptly.

Монарху пришлось спуститься самостоятельно. Внизу его встречали вице-премьер Дмитрий Рогозин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, передает «Интерфакс».

Трап-эскалатор золотистого цвета – составная часть официальных визитов короля Саудовской Аравии. Например, 1 марта 2017 г. на это обратили внимание индонезийские СМИ. Тогда в свите короля было около 1000 сопровождающих, а вес багажа оценивался в 500 т. Сообщая о поездке саудовского короля в Японию, телеканал RT рассказывал, что для обслуживания визита задействованы два золотых эскалатора, 10 самолетов, 500 лимузинов. Для размещения королевской свиты было подготовлено 1200 гостиничных номеров.

В Россию Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд прибыл с первым государственным визитом. В четверг у него состоятся переговоры с президентом Владимиром Путиным, а 6 октября с монархом встретится премьер-министр Дмитрий Медведев.

РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund PIF планируют инвестиции более чем в 25 проектов, сообщили накануне в Минпромторге. Одним из проектов, как ранее сообщали «Ведомости», может стать строительство первой платной дороги в Москве. Соинвесторами дублера Кутузовского проспекта могут стать РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии.