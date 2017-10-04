Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с визитом

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд в среду прибыл с государственным визитом в Россию. Его самолет приземлился в правительственном аэропорту «Внуково-2», сообщает ТАСС.

В рамках первого визита Аль Сауда в Россию на 5 октября запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.Они собираются подписать совместные документы.

Кроме того, Аль Сауд и Путин обсудят двусторонние и региональные вопросы.

6 октября с монархом встретится премьер-министр России Дмитрий Медведев. На ней они, как ожидается, обсудят совместные инвестиционные проекты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что визит Аль Сауда в Россию выведет двусторонние отношения на принципиально новый уровень, а также внесет полезный вклад в стабилизацию обстановки Ближнего Востока и Севера Африки, информирует «Интерфакс».