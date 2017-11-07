ФСБ обнародовала видео задержаний предполагаемых участников «Артподготовки»
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ФСБ распространила видеозапись задержаний подозреваемых участников движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка» (запрещено в России за экстремизм). Видео опубликовали российские информагентства. На нем видно, как одну квартиру на первом этаже штурмуют через окно после взрыва, во второй сбивают дверную раму и выламывают дверь. Еще одного подозреваемого задержали на улице. На записях демонстрируется изъятые у задержанных предметы. На видео «РИА Новости» человек за кадром говорит, что изъятые компоненты взрывных устройств были нужны для изготовления пиротехники. В другом фрагменте записи один из двоих задержанных, лежа на полу в наручниках, объясняет, что хотел участвовать «в революционных действиях против действующего режима».