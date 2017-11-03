ФСБ обвинила движение оппозиционера Мальцева в подготовке поджогов Андрей Гордеев / Ведомости

Участники движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка» планировали поджоги административных зданий в Москве 4 и 5 ноября, сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, члены законспирированной ячейки готовили и другие «резонансные экстремистские акции», в том числе нападения на полицейских. Целью акции в ФСБ считают провокацию массовых беспорядков. Все предполагаемые участники ячейки задержаны в московском регионе.

Против задержанных может быть возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, отметили в ФСБ.

В сотрудничестве с МВД ФСБ пресекла деятельность ячеек «Артподготовки» еще и в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове, передает ТАСС.

Оппозиционное движение «Артподготовка» было создано саратовским блогером и политиком Вячеславом Мальцевым. Он ведет одноименный канал на YouTube. Мальцев говорил, что целью движения является проведение революции 5 ноября 2017 г. Один из лозунгов его сторонников - «Не ждем, а готовимся».

26 октября Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистским движением и запретил ее деятельность в России. Мальцев уехал из России в июле 2017 г. Он объяснил это тем, что в отношении него завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества, так что он решил уехать до возможного ареста. ФСБ заочно предъявила ему обвинение по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). 10 октября 2017 г. Мещанский суд Москвы его заочно арестовал и объявил в международный розыск. В своем канале на YouTube политик 2 ноября заявил, что 5 ноября собирается быть в России.

Соратник Мальцева, националист Юрий Горский, которому летом 2017 г. было предъявлено такое же обвинение, сбежал из-под домашнего ареста, покинул Россию и попросил политического убежища в Литве.

«Оставшиеся в России активисты "Артподготовки" в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки», - заявили 3 ноября в ФСБ. Имена задержанных служба не раскрыла в интересах следствия.

«Медиазона» сообщала, что сторонников Мальцева начали задерживать в октябре. 27 октября Мещанский суд Москвы арестовал двух участников «Артподготовки» по делу о подготовке к теракту. Также задержания, аресты и обыски у сторонников Мальцева проходили в Красноярске, Саратовской, Архангельской областях, Москве, Волгограде.

2 ноября был задержан член контрольно-ревизионной комиссии «Парнаса» Александр Тетеря. Партия связывала его задержание с участием в еженедельных прогулках «Новой оппозиции» в Москве, в которых участвовали и сторонники Мальцева, а также с запланированными на 5 ноября акциями протеста сторонников Мальцева.

Мальцев участвовал в мероприятиях «Новой оппозиции» - созданного в 2016 г. объединения либералов, демократов и националистов. Перед выборами 2016 г. в Госдуму он успешно участвовал в праймериз партии и в итоге был выдвинут от «Парнаса».

В 1994 г. Мальцев стал депутатом Саратовской областной думы первого созыва, в 1997 г. и 2002 г. он туда переизбирался. В 1990-х г. он состоял в партии «Отечество — Вся Россия», в 2001 г. вступил в «Единую Россию», в 2007 г. возглавлял отделение этой партии в Саратове.