Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию

Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря движения «Русский марш» Дениса Романова. Куда именно уехал Мальцев, не уточняется.

Романов рассказал, что на Мальцева завели дело о создании экстремистского сообщества и собирались арестовать. Оппозиционер решил уехать из страны после того, как узнал о возможном аресте.

В апреле Мальцева задержали в Саратове по делу о митинге 26 марта. Во время задержания сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь его квартиры, а затем доставили Мальцева в Москву. У оппозиционера при задержании случился сердечный приступ. Мальцев был арестован на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.