«Единая Россия» поддержала Владимира Путина

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Медведев заявил, что партия окажет Путину всю необходимую поддержку
Алексей Дружинин/ТАСС
Президент Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия» в Москве на ВДНХ. Он поблагодарил партийцев за работу и заявил, что многое еще предстоит сделать: «То, что нам удалось сделать – это только фундамент. Надо честно обозначить нерешенные проблемы и настойчиво их решать». Ориентирами для работы Путин назвал права и свободы граждан, устойчивость государства.
По его словам, ничто так не подрывает доверие людей, как неправда, несправедливость и беззаконие, чванливость чиновников и тех, кто называет себя элитой. Путин напомнил, что «Единая Россия» появилась, когда стране нужна была «масштабная политическая сила», и партия эту задачу «выполнила и продолжает выполнять».
Достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех, заявил Путин. Он отметил, что необходимо увеличить пенсии и социальную поддержку, но нельзя действовать популистски. «Нам предстоит кардинально обновить структуру страны и добиться такого же прорыва, который уже идет. Россия должна стать подлинным пространством для экономической свободы», – заявил президент.
Пресс-служба президента России
Пленарное заседание XVII съезда партии «Единая Россия»
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Пресс-служба президента России
Пленарное заседание XVII съезда партии «Единая Россия»
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Пресс-служба президента России
Пленарное заседание XVII съезда партии «Единая Россия»
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Пресс-служба президента России
Пленарное заседание XVII съезда партии «Единая Россия»
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Пресс-служба президента России
Пленарное заседание XVII съезда партии «Единая Россия»
Премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» была бы рада выдвинуть Путина как своего кандидата. «Тем более, что "Единая Россия" уже это делала – выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении», – заявил Медведев. Он добавил, что партия окажет Путину всю необходимую поддержку. «Ведь "Единая Россия" – партия президента, его главный политический ресурс – и сейчас, и в будущем», – объяснил Медведев.
Путин 6 декабря заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г. Такое заявление он сделал на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия. «Это всегда для любого человека очень ответственное решение. Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии – если люди доверяют и поддерживают», – сказал президент.
На ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что будет баллотироваться на выборах главы государства в качестве самовыдвиженца. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. Совет Федерации 18 декабря дал официальный старт избирательной кампании.
Высказывания политиков о выдвижении Путина
Евгений Разумный / Ведомости
Президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г. Такое заявление он сделал на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия. «Это всегда для любого человека очень ответственное решение. Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии – если люди доверяют и поддерживают», – сказал он (цитата «Россия 24»)
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«Эта идея у каждого жителя нашей страны, поэтому я просто снял ее, можно сказать, с языка жителей нашей страны, и выразил, думаю, общее мнение... Абсолютно не было никаких сомнений (в положительном ответе), был абсолютно уверен, как и все присутствующие в этом зале, на 100%. Мы рады, и все присутствующие в этом зале поддержат президента», – заявил старший мастер участка завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Артем Баранов. Именно он задал соответствующий вопрос Путину
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Ivan Sekretarev / AP
«Путину надо было бы еще дольше тянуть с заявлением и сделать его в январе. А пока что он мог бы, например, сказать, что есть и другие кандидаты, или намекнуть, что он сам вообще-то может и не пойти на выборы. <...> Если говорить о том, как люди будут голосовать, то за Путина те, кто сейчас живет хорошо, а за меня те, кто – плохо», – считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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Андрей Гордеев / Ведомости
«По поводу этого выдвижения. Послушайте, это была интрига? Что тут комментировать? Вот кто-то сомневался, что будет иначе? Есть хоть один человек, для которого сегодняшняя новость была сюрпризом? А чего тогда из этого создавать такую интригу?» – прокомментировала выдвижение телеведущая Ксения Собчак (цитата по «Интерфаксу»)
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Sergey Subbotin / РИА Новости / AP
«Путину сейчас нужно будет думать, что он скажет людям за шесть лет своей работы: спад производства стал 8%, девять из 10 граждан продолжают нищать 36-й месяц подряд, обложили страну со всех сторон санкциями, коррупция свирепствует... Пока я не вижу у Путина образа будущего. То, что делает он во внешней политике – патриотическая линия нам понятна и нами поддерживается, а внутри либеральная "каша", помноженная на "антисоветчину" и "русофобию", она может привести страну к «инфаркту», – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов (цитата по «Интерфаксу»)
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Анна Исакова / фотослужба Госдумы
«Решение сегодняшнее ожидаемое было. Но его не было и мы уже стали переживать, будет ли оно. Состоявшееся решение дает уверенность в завтрашнем дне, потому что наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что многое можем сделать. И он как глава государства всегда в тяжелейшее время делал все для того, чтобы защитить людей, страну от проблем», – прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин (цитата по «РИА Новости»)
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Алексей Никольский / РИА Новости
«Мы ждали это решение, и оно, конечно, нас вдохновляет на еще более интенсивную работу... Но в любом случае партия будет участвовать в выборной кампании президента, будь то выдвижение от партии или если будет принято президентом другое решение» – так руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал решение Путина баллотироваться на пост президента (цитата по «Интерфаксу»)
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Руслан Шамуков / ТАСС
«Я – за нашего президента Владимира Владимировича Путина. Люди ждали решения Владимира Владимировича об участии в выборах, и сегодня оно принято! Хочу сказать, что в данный момент доверие есть только нашему президенту, который вернул нам, крымчанам, родину, восстанавливает Россию и любит свой народ. Люди это знают и чувствуют», – сказала депутат Госдумы Наталья Поклонская (цитата по «РИА Новости»)
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Елена Афонина / ТАСС
«Сегодня Владимир Путин сделал заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента – для нас исторический день, праздничный день», – написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале
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Пресс-служба президента
«Я поддерживаю, я очень рада, что Владимир Владимирович Путин выдвинул свою кандидатуру на пост президента… Как гарант прав и свобод человека Владимир Владимирович сделал очень много, безусловно, система гарантий выросла», – сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (цитата по «РИА Новости»)
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Максим Стулов / Ведомости
«Поддерживаю решение… Считаю, что это мужественный, хотя и непростой шаг для него – как для человека и как для политика», – сказала депутат Госдумы Елена Мизулина (цитата по «РИА Новости»)