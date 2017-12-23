«Единая Россия» поддержала Владимира Путина

Медведев заявил, что партия окажет Путину всю необходимую поддержку Алексей Дружинин/ТАСС

Президент Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия» в Москве на ВДНХ. Он поблагодарил партийцев за работу и заявил, что многое еще предстоит сделать: «То, что нам удалось сделать – это только фундамент. Надо честно обозначить нерешенные проблемы и настойчиво их решать». Ориентирами для работы Путин назвал права и свободы граждан, устойчивость государства.

По его словам, ничто так не подрывает доверие людей, как неправда, несправедливость и беззаконие, чванливость чиновников и тех, кто называет себя элитой. Путин напомнил, что «Единая Россия» появилась, когда стране нужна была «масштабная политическая сила», и партия эту задачу «выполнила и продолжает выполнять».

Достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех, заявил Путин. Он отметил, что необходимо увеличить пенсии и социальную поддержку, но нельзя действовать популистски. «Нам предстоит кардинально обновить структуру страны и добиться такого же прорыва, который уже идет. Россия должна стать подлинным пространством для экономической свободы», – заявил президент.

Премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» была бы рада выдвинуть Путина как своего кандидата. «Тем более, что "Единая Россия" уже это делала – выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении», – заявил Медведев. Он добавил, что партия окажет Путину всю необходимую поддержку. «Ведь "Единая Россия" – партия президента, его главный политический ресурс – и сейчас, и в будущем», – объяснил Медведев.

Путин 6 декабря заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г. Такое заявление он сделал на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия. «Это всегда для любого человека очень ответственное решение. Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии – если люди доверяют и поддерживают», – сказал президент.

На ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что будет баллотироваться на выборах главы государства в качестве самовыдвиженца. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. Совет Федерации 18 декабря дал официальный старт избирательной кампании.

Высказывания политиков о выдвижении Путина