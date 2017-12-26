Навальный опубликовал данные о доходах и имуществе

Алексей Навальный продолжил спор с председателем ЦИК Эллой Памфиловой Евгений Фельдман для проекта „Это Навальный»

Оппозиционер Алексей Навальный сегодня опубликовал данные о доходах и имуществе - своем и семьи. Из этой информации следует, что за шесть лет он заработал 41 млн руб., а в 2015 и 2016 гг. порядка четверти и трети доходов Навального обеспечивали выплаты по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). С 2011 по 2016 г. Навальный заплатил 3,1 млн руб. налогов.

В публикации Навальный продолжил спор с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, накануне обвинившей его в том, что он не работает, «оболванивает молодежь» и незаконно собирает деньги, в то время как она «12 лет в советские времена отпахала». «Как можно узнать из официальной биографии Памфиловой, «пахала» она на профсоюзной должности в Мосэнерго. То есть уже тогда была номенклатурным нахлебником, сидящим на горбу у работающих людей. Впрочем, и сейчас у Эллы Александровны дела идут неплохо. Ее доход за год (30 млн) сопоставим с моим доходом за шесть лет (41 млн)», - написал Навальный.

Помимо этого у Навального треть доли в квартире в Марьино, квартира в пользовании на «Автозаводской», акции 35 компаний на 1 млн руб. («Газпром», «Роснефть» и прочие компании), 734 000 руб. в ПИФе и порядка 300 000 руб. на счетах.

Двумя зарегистрированными на него автомобилями - Hyunday Elantra 2004 г. (продан по доверенности) и ВАЗ 21083 1997 г. Навальный не пользуется. «От этих двух автомобилей я не могу избавиться много лет. Их когда-то арестовал СК и ГАИ теперь отказывается снимать их с учета. Восьмерка, я думаю, уже давно в металлоломе. На Хендае кто-то ездит и мне приходят его штрафы», - пишет оппозиционер. Ездит он на арендованном Land Rover Freelander-2 2012 г.

Доходы жены Навального за 2013-2016 гг. составили немногим более 257 000 руб., у нее есть вклад на 3 млн руб. и Ford Explorer 2012 г.

В 2016 г. ЕСПЧ присудил выплатить Навальному 56 000 евро в качестве компенсации за уголовное преследование по делу «Кировлеса», в 2015 г. - 26 000 евро за нарушения прав при задержании в декабре 2011 г. Компенсации, выплаченные по решению суда, не облагаются НДФЛ.

Накануне ЦИК не зарегистрировал, не допустив тем самым к сбору подписей, инициативную группу в поддержку выдвижения Навального в президенты России. ЦИК сослался на отсутствие у него пассивного избирательного права из-за судимости по делу «Кировлеса».

Как ЦИК не пустил Навального на выборы