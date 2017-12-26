Центризбирком увеличит присутствие в соцсетях

Коммуникация с пользователями в 2018 году оценена в 2,5 млн рублей

Под присутствием в социальных сетях ЦИК (на фото председатель Элла Памфилова) подразумевает аккаунты в «В контакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и Telegram-канал Евгений Разумный / Ведомости

Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК (РЦОИТ) объявил конкурс на услуги по мониторингу соцсетей, следует из объявления на сайте госзакупок. Предварительная цена контракта — 2,5 млн руб.

За эти деньги Центризбирком рассчитывает получить стратегию своего присутствия в социальных сетях, включающую определение целевых аудиторий и концептуальные основы информационной политики. Кроме того, исполнитель должен будет в течение следующего года заниматься оформлением и модерацией существующих аккаунтов ЦИК в соцсетях, готовить контент для их наполнения, вовлекать пользователей в коммуникацию и, собственно, вести мониторинг соцсетей для повышения качества обратной связи.

Под присутствием в социальных сетях ЦИК подразумевает аккаунты в «В контакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и Telegram-канал.

Примечательно, что в августе этого года РЦОИТ уже объявлял аналогичный конкурс — победителем была объявлена ООО «Коммуникационная группа Джи 3», с которой в сентябре и был заключен контракт на 640 000 руб. Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, контракт признан исполненным и полностью оплачен. Он действует до 31 декабря этого года. Компания «ИМА-консалтинг», выигравшая творческий конкурс ЦИК на разработку визуальной концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента, также принимала участие в конкурсе, но предложенная ею цена - 750 000 руб. - оказалась выше предложенной победителем.

«Мы не заказывали новую стратегию, - объясняет начальник управления пресс-службы ЦИК Юлия Фелонина. - Но мы не исключаем, что ситуация в этом году потребует коррекции. Поэтому в техзадании сохранен пункт о разработке стратегии».

Гендиректор «Джи 3» Павел Чистяков сказал «Ведомостям», что его предприятие планирует принять участие в новом конкурсе, но отказался обсуждать уже разработанную стратегию: это прерогатива заказчика, объясняет он.

В наступающем году ЦИК планирует расширить свое присутствие в соцсетях, следует из опубликованных материалов: аккаунтов на YouTube и в Instagram у него раньше не было. Согласно предыдущему контракту, эффективным присутствием в соцсетях комиссия считает не менее 25 материалов в неделю, при этом большая их часть должна быть проиллюстрирована графическими материалами.

Как ЦИК не пустил Навального на выборы