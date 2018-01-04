Минобороны сообщило о гибели двух военных при обстреле базы Хмеймим

Министерство обороны России

Двое российских военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, 31 декабря с наступлением темноты авиабаза подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. «В результате обстрела двое военнослужащих погибли», - говорится в сообщении.

В то же время, в ведомстве опровергли данные газеты «Коммерсантъ» об уничтожении семи российских военных самолетов и назвали их «фейком». «Российская авиагруппа в Сирии боеготова» и продолжает выполнять все задачи, сообщили в Минобороны.

В министерстве добавили, что сирийские органы безопасности проводят «мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков», режим охраны прилегающей к авиабазе территории усилен.

Как сообщал 3 января «Коммерсантъ» со ссылкой на два военно-дипломатических источника, в результате обстрела фактически могли быть уничтожены семь самолетов: четыре Су-24, два Су-35С и один Ан-72, а более десяти российских военных могли получить ранения.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, «если эти сообщения соответствуют действительности, то встает вопрос, почему за два с лишним года на российской авиабазе не озаботились вопросом рассредоточения и укрытия самолетов, тем более, что проблема осознавалась и для личного состава укрытия были созданы». «Стоит напомнить, что во Вьетнаме только США потеряли от минометных и ракетных обстрелов на земле 393 самолета и вертолета и еще 1185 было повреждено, хотя большая часть атак пришлась на период, когда и укрытия создавались, и рассредоточение было», – добавил он.

Президент Владимир Путин 11 декабря отдал приказ начать вывод российских войск из Сирии. Тогда он заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки террористов» с помощью Вооруженных сил России. Это был уже третий анонсированный президентом вывод части российских сил из Сирии. Ранее Путин 16 марта 2016 г. объявлял о выводе «основной части» российской группировки из Сирии после того, как в Женеве возобновились межсирийские переговоры, которым предшествовали консультации России и США. Тогда группировка была сокращена почти на половину боевых самолетов и вертолетов. Второй раз Путин согласился с предложением Минобороны о сокращении сил в Сирии в декабре прошлого года после того, как Россией, Ираном и Турцией была достигнута договоренность о начале переговоров по военной деэскалации в Сирии.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска