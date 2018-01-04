Боевики обстреляли российскую военную базу в Сирии
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Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из минометов радикальные исламисты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух военно-дипломатических источника. Они не уточнили название группировки, к которой принадлежат боевики.
Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, подтверждает эту атаку.
В результате фактически могли быть уничтожены семь самолетов: четыре Су-24, два Су-35С и один Ан-72. Более десяти российских военных могли получить ранения. Кроме того, взорвался склад боеприпасов. Произошедшее в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных инцидентов за все время проведения операции в Сирии, пишет «Коммерсантъ».
Атака на российскую базу произошла еще 31 декабря, однако до сих пор нет никакой официальной информации. Вчера лишь стало известно, что тоже 31 декабря в Сирии разбился российский вертолет Ми-24. Об этом сообщало «РИА Новости» со ссылкой на официальное сообщение Минобороны. Погибли оба пилота, бортмеханик получил травмы. Однако ведомство подчеркивало, что вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности, никакого огневого воздействия не было.
Президент России Владимир Путин 11 декабря отдал приказ начать вывод российских войск из Сирии. В конце декабря Шойгу доложил президенту об исполнении приказа. По его словам, около 48 000 военнослужащих из России воевали в Сирии, из них более 14 000 получили госнаграды. Уточнялось, что Россия оставит в Сирии военные базы в Хмеймиме и Тартусе.