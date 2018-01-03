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В Сирии разбился российский вертолет

Российский вертолет потерпел крушение в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

При выполнении перелета на аэродром «Хама» из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24, говорится в сообщении ведомства. Оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром «Хмеймим», где ему оказали медицинскую помощь.

Это произошло еще 31 декабря, уточняет «Интерфакс».

Вертолет разбился в 15 км от аэродрома назначения, сообщает Минобороны. Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было, подчеркивает ведомство. Ранее было известно как минимум о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии, напоминает «Интерфакс».

Путин приказал начать вывод российских военных из Сирии 11 декабря. В конце декабря Шойгу доложил Путину о полном выводе российских войск из этой страны. Однако там остались три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Около 48 000 военнослужащих из России воевали в Сирии, из них более 14 000 получили госнаграды, отмечал ранее Шойгу.

Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска