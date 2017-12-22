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Шойгу назвал число воевавших в Сирии российских военных

Около 48 000 военнослужащих из России воевали в Сирии, из них более 14 000 получили госнаграды. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил во время коллегии Минобороны, состоявшейся в новом учебном комплексе Академии РВСН имени Петра Великого в Балашихе с участием президента, сообщает корреспондент «Ведомостей».

Боевой опыт в Сирии получили 80% экипажей оперативно-тактической и 90% экипажей армейской авиации, которые имеют от 100 до 120 боевых вылетов, добавил Шойгу. Всего же российские летчики совершили в Сирии 34 000 вылетов, а российские зенитчики сбили в Сирии 16 беспилотников и 53 ракеты систем залпового огня. За время боевых действий российские Вооруженные силы, по заявлению Шойгу, уничтожили 60 318 боевиков, в том числе 2840 выходцев из России.

Кроме того, Шойгу доложил Путину о выводе российских войск из Сирии. Там останутся только три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе, добавил он.

Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска