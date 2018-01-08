Минобороны нашло в атаке на Хмеймим след третьей стороны

Из тринадцати запущенных террористами беспилотников семь были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», управление шестью беспилотниками удалось перехватить с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны России

В попытке атаки беспилотниками российской авиабазы Хмеймим и базы флота в Тартусе 5-6 января просматриваются следы зарубежной страны, обладающей высокими технологиями, следует из сообщения Минобороны России. Военное ведомство раскрыло детали самой атаки и того, как ее удалось сорвать, на своей странице в Facebook.

Из тринадцати запущенных террористами беспилотников семь были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», управление шестью беспилотниками удалось перехватить с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей», - сообщило Минобороны. Расшифровка данных посаженных беспилотников позволила определить точное место их запуска.

Террористы впервые массированно использовали БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий спутникового наведения GPS, утверждает Минобороны России. Причем техническая дальность примененных аппаратов достигает 100 км.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах... В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства», - пишет Минобороны.

Специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств. «Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране», - резюмирует министерство.

На опубликованных министерством фото виден собранный на изоленте ударный БПЛА с размахом крыльев 3-4 м, снабженный двигательной установкой авиамодельного типа. Отдельно показан привод дистанционного сброса боеприпасов под крылом и сами боеприпасы - небольшие бомбы с ушком для подвески, стабилизатором и взрывателем минометного типа.

О том, что российские военные предотвратили беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим, по горячим следам сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Атака дронов планировалась со стороны Латакии на северо-западе Сирии якобы «исламской фракцией», действующей в этом районе. Пострадавших и разрушений не было.

Жизнь авиабазы «Хмеймим»