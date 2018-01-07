Российские военные сорвали атаку дронов на авиабазу Хмеймим
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Российские военные предотвратили беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим, сообщает BBC со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
Атака дронов планировалась со стороны Латакии на северо-западе Сирии. В субботу беспилотники были сбиты с территории авиабазы. По информации группы мониторинга, дроны принадлежали «исламской фракции», действующей в этом районе. О наличии жертв или какого-либо ущерба не уточняется.
Агентство Orient News сообщало о дронах над российской авиабазой вечером 6 января. По данным издания, это были самодельные летательные аппараты, их обнаружила система безопасности. Telegram-канал Directorate 4 также указывал, что беспилотники были кустарного производства, однако за счет большого числа они могли причинить ущерб базирующейся в Хмеймиме технике.
Прошлая атака на Хмеймим произошла в канун Нового года. 31 декабря авиабаза подверглась минометному обстрелу диверсионной группы боевиков, в результате чего погибли двое военнослужащих, сообщало Минобороны. До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что в результате атаки были потеряны четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72, а также взорван склад боеприпасов, при этом более десяти военных могли получить ранения. В Минобороны опровергли информацию об уничтожении семи российских самолетов.
В воскресенье Минобороны проинформировало, что российские и турецкие военные за последние сутки зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, в том числе в Латакии. В сообщении говорилось, что «большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России. – «Ведомости»)». При этом в Минобороны отмечали, что «обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная».
11 декабря президент Владимир Путин заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки террористов» и отдал приказ начать вывод российских войск из Сирии. Это был уже третий анонсированный президентом вывод части российской группировки. О выводе основной боевой группы было объявлено еще в марте 2016 г.