Российские военные сорвали атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Это второе нападение на российскую авиабазу в Сирии за последнюю неделю

В субботу беспилотники были сбиты с территории авиабазы

Минобороны России

Российские военные предотвратили беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим, сообщает BBC со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Атака дронов планировалась со стороны Латакии на северо-западе Сирии. В субботу беспилотники были сбиты с территории авиабазы. По информации группы мониторинга, дроны принадлежали «исламской фракции», действующей в этом районе. О наличии жертв или какого-либо ущерба не уточняется.

Агентство Orient News сообщало о дронах над российской авиабазой вечером 6 января. По данным издания, это были самодельные летательные аппараты, их обнаружила система безопасности. Telegram-канал Directorate 4 также указывал, что беспилотники были кустарного производства, однако за счет большого числа они могли причинить ущерб базирующейся в Хмеймиме технике.

Прошлая атака на Хмеймим произошла в канун Нового года. 31 декабря авиабаза подверглась минометному обстрелу диверсионной группы боевиков, в результате чего погибли двое военнослужащих, сообщало Минобороны. До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что в результате атаки были потеряны четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72, а также взорван склад боеприпасов, при этом более десяти военных могли получить ранения. В Минобороны опровергли информацию об уничтожении семи российских самолетов.

В воскресенье Минобороны проинформировало, что российские и турецкие военные за последние сутки зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, в том числе в Латакии. В сообщении говорилось, что «большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России. – «Ведомости»)». При этом в Минобороны отмечали, что «обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная».

11 декабря президент Владимир Путин заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки террористов» и отдал приказ начать вывод российских войск из Сирии. Это был уже третий анонсированный президентом вывод части российской группировки. О выводе основной боевой группы было объявлено еще в марте 2016 г.