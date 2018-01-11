Политика
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Елена Мухаметшина
Демократия

Навальный снова попробует зарегистрировать Партию прогресса

Партия нужна политику как механизм участия в выборах

Политик Алексей Навальный объявил, что в ближайшее время приступит к регистрации Партии прогресса. По словам Навального, за последний год было создано «самое большое в новой истории России реальное политическое движение с разветвленной сетью в регионах». «Движение это, понятное дело, гораздо шире партийных рамок. Мы отдаём себе отчёт, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным. Тем не менее огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь. Скажем так: это будет партийное крыло нашего большого народного движения», - сообщил Навальный.

Он напомнил, что они пытались зарегистрировать сначала партию «Народный альянс», потом Партию прогресса. Однако получали отказы в регистрации. В 2014 г. Партия прогресса зарегистрировала 43 региональных отделения, но уже в 2015 г. Минюст партию ликвидировал.

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Комментарии  ()
murashka
12:31 11.01.2018
Логично использовать все легитимные механизмы перед апофеозом.
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