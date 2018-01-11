Путин назвал проколом США ставку на Навального

Алексей Навальный в студии «Эха Москвы» MAXIM SHIPENKOV / EPA / Восток фото

Президент Владимир Путин в четверг, 11 декабря, прокомментировал отказ ЦИК регистрировать политика Алексея Навального для участия в выборах президента в 2018 г. Вопрос президенту на встрече с главными редакторами печатных СМИ задал шеф-редактор АО «Коммерсантъ» Сергей Яковлев.

По мнению Путина, реакция американской администрации на решения российского ЦИК говорит о желании американских властей продвинуть конкретных людей в руководство других стран. «Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали», - заявил президент. Он добавил, что ограничение на участие в выборах – «вполне естественная практика». «Самое главное, чтобы мы внутри страны действовали по букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо. В том числе во время избирательной кампании», - резюмировал Путин.

Российский президент вновь не назвал Алексея Навального, начав ответ на вопрос фразой «тот персонаж, о котором вы упомянули».

Алексей Навальный еще в 2016 г. объявил о планах участвовать в выборах президента. 24 декабря 2017 г. он подал документы в ЦИК для начала избирательной кампании, однако получил отказ из-за судимости за тяжкое преступление. В феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова повторно приговорил Навального к условному сроку по делу «Кировлеса». Решение ЦИК Навальный попытался оспорить в Верховном суде, но там поддержали ЦИК.

В конце декабря в госдепе выразили обеспокоенность из-за отказа Навальному в регистрации на выборах президента. «Такие действия указывают, что российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод», - говорил тогда представитель госдепа Клэй Ноэл. Тогда же секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич заявила, что ЕС сомневается в политическом плюрализме в России. «Политически мотивированные судебные решения не должны использоваться для запрета участия в политической жизни», - заявила она.

Путин на встрече с главными редакторами заявил, что никто не любит, когда вмешиваются во внутренние политические дела. «Особенно это не любят наши американские друзья», - подчеркнул российской президент, напомнив о скандале с возможным вмешательством России в выборы президента США в 2016 г. По его словам, Россия не вмешивалась в эти выборы, а действия американских властей, признавших RT иностранным агентом, недопустимы. «То, что происходит с нашими средствами массовой информации, которых тут же объявили иностранными агентами и ограничивают их работу, причем достаточно агрессивно и злобно, говорит как раз о том, как они относятся к тому, что кто-то как-то влияет на внутриполитическую ситуацию, особенно в предвыборный период. То, что они сами постоянно это делают, они считают это нормой, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно», – считает Путин.

Кто выдвинул Путина в президенты