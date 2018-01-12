Песков призвал не верить неофициальным спискам новых санкций США

«Санкционные действия всегда вызывают какие-то контрдействия. Принцип взаимности остается краеугольным камнем», - отметил Песков Евгений Разумный / Ведомости

Все публикуемые в газетах и интернете списки россиян, якобы подпадающих под новые санкции США, - ненастоящие, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сейчас лишь можно предположить, что некий список будет представлен (в США - «Ведомости».)», - добавил представитель Кремля, сославшись на анонсы американской стороны.

По словам Пескова, после официальной публикации списка в США российским властям предстоит его проанализировать, после чего Россия выработает свою позицию.

«Санкционные действия всегда вызывают какие-то контрдействия. Принцип взаимности остается краеугольным камнем», - отметил Песков, отвечая на уточняющий вопрос о возможных ответных мерах со стороны России на новые санкции. «Будет предпринято то, что будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», - сказал представитель Кремля. Решение об ответе примет президент России, отметил он.

Накануне вечером «Коммерсантъ» написал, что фигурантами «кремлевского доклада», над составлением которого сейчас работает Белый дом, могут стать более 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов, близких к российскому президенту. Именно против них может быть введен новый тип санкций, затрагивающих не только их самих, а и членов семьи и всех контрагентов. Сегодня участник выборов в Госдуму от «Зеленых» Олег Митволь опубликовал список более чем из 500 имен и названий организаций, которые, как он утверждал, включены в новый список. Однако этот список оказался старым - он включает всех подпавших под санкции до сих пор.

По данным The Bell, в новый список санкций США могут попасть бизнесмены, которых американский минфин сочтет приближенными к российской власти. Один из возможных критериев близости - пользовался ли бизнесмен господдержкой в размере от $300 млн.