Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Андриан Канду: Мы не позволим другой стране лезть в нашу политику

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Председатель парламента Молдавии Андриан Канду Шалгин Александр / ТАСС

Десятого декабря председатель парламента Молдавии Андриан Канду подписал назначения пяти министров и двух вице-премьеров и закон, который молдавская пресса окрестила законом «о борьбе с российской пропагандой». Право подписать кадровый указ он получил от конституционного суда 2 января, а 5 января – поправки в законодательство, ограничивающие трансляцию и ретрансляцию информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (среди них Россия).

Это второй раз, когда Канду подписывает документы вместо президента Молдавии Игоря Додона. Первый раз это произошло в октябре прошлого года, когда он поставил подпись под указом о назначении министра обороны. Парламент и президент Додон спорили о кандидатуре с декабря 2016 г. Конституционный суд решил, что в таких случаях он временно отстраняет президента от должности, а право подписи отдает премьер-министру или председателю парламента. Затем Додону возвращаются полномочия.

«Очень надеюсь, что это единственный случай в истории Республики Молдова и как минимум для меня это больше не повторится», – говорил Канду в октябре 2017 г., утвердив министром обороны Евгения Стурзу. Надежды не оправдались. В этом году Додон дважды отклонил кандидатуры членов правительства, предложенные премьер-министром, и наложил вето на закон с поправками в кодекс о телевидении и радио, принятый парламентом в декабре 2016 г.

Между Россией и Западом

«Игорь Додон собирается в восьмой раз встретиться с кремлевским лидером Владимиром Путиным...» – начала вопрос в мае прошлого года журналистка радио «Свободная Европа». «Возможно, вы ошибаетесь, мне кажется, это не восьмая, а 11-я встреча», – немедленно поправил Канду.

Пока Додон пытается укрепить связи с Россией, Канду ездит с рабочими визитами в основном на Запад. «На протяжении слишком многих лет мы позволяли волне обстоятельств нести нас. Лишь в 2014 г., когда было подписано соглашение об ассоциации с Европейским союзом, мы ответили на вопрос о том, куда мы направились. Теперь нам предстоит проделать много работы, всей стране, плечом к плечу, чтобы попасть в Европейский союз», – объяснял Канду информационному агентству IPN.

Большинство депутатов тоже ориентированы на Европу. В этом и кроется причина конфликтов с президентом. А взрывоопасную ситуацию создало изменение законодательства. Раньше президента назначал парламент. Но в ноябре 2016 г. его впервые избрали на всенародных выборах.

Додон немедленно уволил с поста министра обороны Анатолия Шалару, сторонника прозападной Либеральной партии, мечтающего о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

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