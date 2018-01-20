Эрдоган объявил о начале наступления против курдов на севере Сирии

Запад должен осознать, что Турция является союзником, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Sachelle Babbar / Zuma / ТАСС

«Антитеррористическая операция» против курдов в Африне на севере Сирии фактически началась, передает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана агентство Anadolu.

Запад должен осознать, что Турция является союзником, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе, подчеркнул турецкий лидер, выступая в Кютахье. Следующей целью турецких военных Эрдоган назвал Манбидж.

Он заявил, что Анкара полна решимости «устранить террористическую угрозу» на всем участке турецко-сирийской границы вплоть до Ирака.

Сообщения об обстреле турецкими силами окрестностей Африна регулярно поступают в последние дни. О начале артиллерийского огня министр обороны страны Нуреттин Джаникли рассказал 19 января. В Генштабе ВС Турции заявили, что действия армии основаны на праве страны на самооборону.

Ранее минобороны Турции сообщило о консультациях с Россией и США об операции в Африне. Турецкие СМИ писали, что Анкара готовит совместное с сирийской оппозицией масштабное наступление на вооруженные формирования курдов на севере Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу опроверг сообщения о выводе российских военных наблюдателей из Африна в связи с операцией Турции.

Эрдоган анонсировал скорое наступление на Африн против отрядов народной самообороны (YPG) партии «Демократический союз» (PYD) сирийских курдов после того, как представитель Пентагона сообщил о подготовке на базе Сирийских демократических сил, костяк которых составляют YPG, вооруженных формирований по охране границ и внутреннего порядка. Впоследствии госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал это заявление Пентагона ошибочным.

Турецкие власти считают PYD продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет войну с Турцией с 1984 г., и причисляют курдских ополченцев к террористам.

«Вооруженные силы Турции в ближайшее время начнут операцию по поэтапному освобождению от террористов районов Сирии. Операции начнутся с Африна и Манбиджа. Этому не смогут помешать страны, которые заявляют о поддержке Анкары и в то же время наносят Турции удар в спину», – заявлял Эрдоган в ходе выступления в парламенте.

По сообщению агентства SANA, замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ответ обещал, что страна «даст отпор подобающим образом на любую агрессивную вылазку со стороны Турции или ее военное вторжение», а «сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики». Однако близкий к российскому Минобороны источник «Ведомостей» говорил, что сирийские ПВО вряд ли смогут помешать турецкой авиации, поскольку находятся достаточно далеко. По его словам, операция против курдов, очевидно, была в центре внимания в ходе состоявшегося на неделе визита турецкой делегации в Москву и сам факт такого визита говорит о том, что Россия не будет оказывать силового противодействия турецким войскам.