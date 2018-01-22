Британский генштаб пожаловался на отставание от России по расходам на оборону

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Великобритания отстает от России по расходам на оборону и военным разработкам. Об этом намерен заявить руководитель британского генштаба Ник Картер во время выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований в понедельник, пишет The Telegraph со ссылкой на текст его заявления. «Агрессивная модернизация» войск президентом России Владимиром Путиным означает, что у Кремля уже есть такие военные возможности, которые Великобритания считает труднодостижимыми, пишет издание.

Картер намерен заявить, что Великобритании надо стараться «идти в ногу» с Россией: «Наши возможности упредить или отреагировать на угрозы будут подорваны, если мы не будем идти в ногу с нашими противниками», – приводит газета текст планируемого заявления Картера.

Выступление Картера продолжит дискуссию об оборонных расходах, которую уже ведет министерство обороны, требующее от казначейства увеличить расходы на армию, флот и военно-воздушные силы, пишет The Guardian.

Источники The Telegraph в британской армии добавили, что генералы также обеспокоены доминированием России в таких областях, как артиллерия, радиоэлектронная война и информационные технологии. По словам высокопоставленных офицеров, сокращение оборонных расходов вынудило Великобританию пренебречь разработкой оборудования для противодействия высокотехнологичным армиям, в то время как Россия и некоторые другие страны вложили значительные средства в модернизацию, пишет газета.

Картер также хочет подчеркнуть наличие угрозы со стороны российских ракет дальнего действия, следует из текста выступления. В частности, руководство британской армии подчеркивает неспособность страны защищаться от российских крылатых ракет, которые успешно применялись в Сирии, и от российской артиллерии, использованной на Украине, отмечает издание.

«Мы должны обратить внимание на то, что происходит вокруг нас, или наши возможности принять меры будут ограничены. Скорость принятия решений, скорость развертывания и современные средства [ведения войны] необходимы, если мы хотим обеспечить реалистичное сдерживание. Время для реагирования на эти угрозы наступило – мы не можем позволить себе сидеть сложа руки, – приводит слова будущего выступления Картера Independent. – Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, находятся не за тысячи километров от нас, а уже на пороге Европы – мы видели, как кибервойна может быть как на поле битвы, так и нарушать жизнь обычных людей».