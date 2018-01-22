Выдвижение в президенты на улице надо согласовывать по закону о митингах

Официальное выдвижение Навального состоялось в Москве, но собрания инициативных групп прошли еще в 19 субъектах Федерации Максим Стулов / Ведомости

Сотрудники штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону в понедельник подверглись административным наказаниям за сбор инициативной группы по выдвижению оппозиционера кандидатом в президенты. Координатор штаба Анастасия Дейнека была арестована на 8 суток, сотрудник штаба Вадим Кобзев – на 10 суток, журналист Тимофей Мартыненко оштрафован на 250 000 руб., сотрудник штаба Леонид Санкин – на 75 000 руб.

В постановлении Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону в отношении Дейнеки, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что 24 декабря 2017 г. на Театральной площади города состоялось «несогласованное публичное мероприятие в форме собрания, с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции в качестве агитационного материала в поддержку самовыдвижения» Навального, которое организовала Дейнека. В ходе проведения «данного несогласованного публичного мероприятия» собралось более 300 человек, которые «мешали передвижению граждан, не участвовавших в мероприятии, а также мешали проведению согласованного публичного мероприятия в форме пикета».

Действия координатора штаба суд квалифицировал по ч. 8 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях – участие в несанкционированном собрании, повлекшее создание помех движению пешеходов, совершенное повторно. В постановлении суда говорится, что мероприятие не было санкционировано и разрешено, о чем неоднократно заявляли представители администрации и полиции непосредственно в месте проведения собрания. К тому же территория была занята под проведение иного мероприятия, в частности пикета «Национально-освободительного движения».

Официальное выдвижение Навального состоялось в Москве, но собрания инициативных групп прошли еще в 19 субъектах Федерации. Как поясняли представители штаба оппозиционера, это было сделано для того, чтобы в регионах люди могли почувствовать себя причастными к выдвижению Навального. В некоторых регионах перед проведением сбора инициативных групп власти предупреждали активистов, что они нарушают закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В ростовском облизбиркоме «Ведомостям» подтвердили, что сотрудники комиссии были уведомлены о проведении сбора инициативной группы и присутствовали на Театральной площади.

Собрание и митинг

«Форма проведения собрания регламентирована избирательным законодательством, это не митинги, это именно собрания», – считает руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков. По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, организаторы нигде не согласовывали с властями собрания инициативных групп, поскольку это не требуется по закону – требуется лишь уведомить о времени и месте их проведения избиркомы, что и было сделано. «Если бы это было необходимо, то выдвижение зависело бы от администрации городов, что означает ограничение права на участие в выборах», – подчеркивает Жданов. По его словам, юристы Навального направят письмо в Центризбирком и будут обжаловать решение ростовского суда. Когда из некоторых регионов поступила информация о требованиях согласовывать мероприятие, штаб Навального направил письмо в ЦИК, говорит юрист. ЦИК ответил, что в Саратовской, Тюменской областях и в Приморском крае на собрании инициативных групп присутствовали представители избиркомов, но «осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления» к полномочиям Центризбиркома не относится, поэтому в комиссии не увидели необходимости в мерах реагирования. Кроме того, по словам Жданова, закон о митингах трактует понятие «собрание» иначе, чем закон о выборах президента.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала «Ведомостям», что ЦИК получил уведомление о намерении провести собрания инициативных групп в поддержку Навального из нескольких регионов, но в итоге подтвержденная документами информация поступила о проведении только одного собрания – в Москве. Однако в любом случае участники собрания, даже если оно проводится в поддержку выдвижения какого-либо кандидата, должны руководствоваться в первую очередь нормами закона о собраниях и митингах, добавила Гришина.

Если собрание инициативной группы проводится на улице, то в законе существует неопределенность, считает сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин: «Это коллизия закона, а коллизию может разрешить только суд, что он и сделал».