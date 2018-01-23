Кириенко присмотрит новых министров среди финалистов «Лидеров России»

«Лидеры» должны продемонстрировать наличие социальных лифтов Евгений Разумный / Ведомости

Конкурс «Лидеры России», инициированный администрацией президента (оператором выступает РАНХиГС) и призванный найти талантливых управленцев, определился с финалистами. В финал конкурса прошли 300 человек. Заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко не исключил, что кто-то из финалистов войдет в новое правительство.

Больше всего среди финалистов оказалось специалистов из сферы услуг - 45%, на втором месте выходцы из промышленности (22%), на третьем - образование, IT и наука. Чиновников из тех, кто вышел в финал, всего 7%. Самыми успешными оказались участники - руководители высшего звена. Их оказалось 35%, руководителей среднего звена - 25%, глав организаций - 13%. Женщин в финале осталось всего 16%.

Финалистов до 35 лет - 45%, но большинство (55%) все-таки старше. Опрос финалистов показал, что в топе полученных ими в вузах профессий - экономика, финансы и кредит, менеджмент, юриспруденция и инженерные специальности. Финалистов вдохновляют такие личности, как Петр I, Петр Столыпин, Александр II и Александр Суворов, Екатерина Великая.

«Лидеры» должны продемонстрировать наличие социальных лифтов в стране, конкурс был запущен в октябре 2017 г. В 2018 г. из бюджета РАНХиГС на его проведение выделят 300 млн руб. Количество заявок превысило ожидания организаторов в 20 раз. На первом этапе участники дистанционно проходили компьютерный тест. У кандидатов проверяли лидерство, инновационность, стратегическое мышление, нацеленность на результат, умение работать в команде и даже социальную ответственность. Каждый из 300 финалистов заработал грант в 1 млн руб. на обучение в любом российском университете, а 100 лучших также дополнительно получат в качестве наставника чиновника или топ-менеджера, который будет их консультировать в течение года.

«Доля госслужащих принципиально не изменилась от подачи заявок до финала, состав изменился в том плане, что сильно выросла сфера услуг», - говорит директор Высшей школы государственного управления проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. «Участники очень сильные и мотивированные, это отмечали все оценщики, нас ожидает настоящая битва за победу», - добавил эксперт.

«Конкурс дал мне профессиональные навыки - тренинги по ораторскому искусству и другие полезные вещи, которые пригодятся в стрессовой ситуации», - рассказывает полуфиналист, директор программы «Правовые аспекты в сфере блокчейн-технологий» РЭУ им. Плеханова, помощник депутата Госдумы Игорь Судец. «А самое главное, дал уверенность в том, что государство заинтересовано в моем будущем трудоустройстве, доступ к самым разным чиновникам и бизнесменам-участникам», - объясняет он. «Конкурс действительно дал огромное количество связей и контактов по всей России, и такой дружественной атмосферы среди людей, у которых в управлении по 20 000 человек, я ещё не встречал», - говорит Судец. По его словам, тестирование проходило абсолютно честно и все участники были примерно на одном уровне.

С конкурса в правительство

«Внутрь сферы услуг попало много всего разного, например здравоохранение, в дальнейшем организаторы разделят эту сферу более детально», - прокомментировал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Мы много сейчас обсуждали, что нужно поменять, вы знаете, что президент следит за конкурсом и его решено проводить каждый год», - рассказал Кириенко. «Для нас очень важно было, чтобы не было ни малейших отклонений от правил. Есть совершенно героические примеры: самое интересное, это люди. Люди очень яркие и мотивированные. Александра Савельева из Алушты участвовала в полуфинале за неделю до родов. Есть семейная пара из Челябинска, которая прошла в финал - оба руководители», - отметил Кириенко. По его словам, одним из заданий в финале будет прочитать лекцию по лидерству на своем примере в сочинских школах, оценивать участников будут школьники. Каждый из наставников также подготовит свои задания для финалов.

Кириенко не исключил, что лидеры могут оказаться и в новом правительстве: «Это лидеры следующего поколения, ребята в списках финалистов могут оказаться на самых высоких постах. Я собираюсь присмотреть себе кадры и обсудить с ними это в феврале на финале».

Эта программа в любом случае полезна и нужна, огромное количество людей получают возможность оценить себя, а государству это дает возможность кадрового резерва, говорит директор центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков. По его мнению, такая программа - способ создания команды для нового срока президента. Южаков считает, что на госслужбе есть разные должности: «На каких-то исполнительских люди из бизнеса не приживутся, но есть и такие, где нужна аналитика и талант управления. У бизнесменов есть понимание того, что нужно достигать результата».

«Если среди финалистов только 7% госслужащих - это курам на смех», - не соглашается с ним профессор Российской академии госслужбы Виктор Нечипоренко. Бизнес должен формировать свое лидерство без участия государственных денег: «Мы вкладываем туда госсредства, которых не хватает для элементарных вещей. Для госуправления не нужны бизнесмены, так как они думают о том, как добиться прибыли, а такой путь в госслужбе - это путь к коррупции», - утверждает эксперт. Бизнес способен сам вырастить лидеров, а государству остро их не хватает, объясняет он: «В стране четыре политические партии и их лидерам столько лет. И нигде нет новых лидеров, способных их сменить».

Финал конкурса пройдет 7, 8, 9 и 10 февраля в Сочи.