Депутатам посоветовали делиться деньгами с народом

Для улучшения облика депутатов авторы рекомендаций предлагают несколько «критериев моральности» Денис Гришкин / Ведомости

Экспертно-аналитическое управление Госдумы на этой неделе провело для помощников депутатов совещание по улучшению имиджа народных избранников и работе с обращениями граждан. Рекомендации депутатам («Ведомости» с ними ознакомились) были составлены на основе опроса ВЦИОМа, проведенного в декабре 2017 г. по заказу руководства Думы.

В презентации для помощников говорится, что «позитив в оценках Госдумы присутствует, но кардинального прорыва нет»: так, 48% опрошенных, отвечая на вопрос, что приходит им в голову, когда они слышат словосочетание «депутат Госдумы», приводят негативные высказывания. Ключевыми элементами негативного образа депутатов остаются их недоступность для населения и незаинтересованность в защите простого человека. Приоритетными для Думы темами, по мнению респондентов, должны стать решение проблем населения, встречи с гражданами и сбор их предложений по решению проблем, а также контроль за органами власти. По данным опроса, доля тех, кто отмечает усилия Госдумы по оказанию помощи народу, выросла с 33 до 40%, но образ типичного депутата все еще негативен.

Жертвовать деньги

Для улучшения облика депутатов авторы рекомендаций предлагают несколько «критериев моральности». Первый из них – «участие в решении социальных проблем, желательно посредством жертвования собственных денег».

По словам собеседников «Ведомостей» в Думе, этот пункт вызвал у помощников депутатов вопросы, но им объяснили, что это предложение «остается на усмотрение депутатов». В числе других критериев – отсутствие у депутатов материальных интересов в принимаемых ими законах, профессионализм, выступления по актуальным проблемам и доступность для людей. Дополнительная рекомендация – обосновывать актуальность законопроектов, которые будут вноситься в весеннюю сессию, и очередность их рассмотрения. Депутатам также предлагают рассматривать социально значимые законопроекты раньше прочих, уделять им больше времени и увеличить их присутствие в информационном пространстве.

Говорить с людьми

Кроме того, народным избранникам рекомендовано подумать о внедрении новых каналов коммуникации. Таковыми могли бы стать регулярная прямая линия с депутатами наподобие прямой линии Владимира Путина, новый канал сбора и рассмотрения низовых инициатив (возможно, новая информационная платформа в интернете), регулярные встречи депутатов с избирателями, оптимизация контента интернет-каналов под их аудиторию, более широкое освещение думских тем, а также демонстрация реального процесса разработки и принятия закона (возможный инструмент – телевизионный фильм о создании законопроекта).

Помощникам депутатов рассказали о том, как отвечать на запросы избирателей. Согласно указу президента депутаты теперь должны ежемесячно предоставлять результаты своей работы с обращениями граждан в администрацию президента, отправляя в электронном виде свои ответы на электронные обращения. По мнению помощников, новая система существенно увеличивает время обработки обращений.

Депутаты о пожертвованиях

«Отсутствие конфликтов интересов у депутатов и так закреплено нормативно, а о том, как улучшать имидж, на открытии сессии сказал председатель Думы Вячеслав Володин – есть запрос у граждан, чтобы депутаты активнее работали в регионах, – говорит единоросс Владимир Бурматов. – Я как депутат-одномандатник стараюсь активнее выезжать в регионы, запрос на работу «на земле» очень явный, и поэтому правильным было решение о том, чтобы каждую пятницу мы могли раньше уезжать в регион».

Члены фракции КПРФ и так жертвуют деньги в партийную кассу, напоминает коммунист Николай Коломейцев: «Каждый депутат сдает пятую часть зарплаты, я сдаю половину – по решению фракции помогаем детдомам или жертвуем на операции. В Донбасс мы отправили очень много денег». Но имидж Думы исправить нелегко, считает он: «Хороший закон – заслуга президента, плохой – виновата Дума. Все же от этого зависит».

Жертвовать нужно и приходится, но это не должно быть основной деятельностью депутата, уверен эсер Михаил Емельянов: «По опыту знаю, что те, кто приходит просить денег, потом даже не голосуют за этого депутата. Основная деятельность – законы, помощь в конкретных ситуациях». А улучшать имидж надо, принимая законы, которые улучшают жизнь людей, полагает депутат: «Если мы принимаем непопулярные законы, то давай им или не давай три копейки – все равно таких депутатов уважать не будут».

Жертвование большого результата не даст, разве что жертвовать большие суммы, а это могут (и хотят) лишь немногие, говорит политолог Николай Миронов: «Социальные проблемы гораздо масштабнее, чем доходы рядовых депутатов, по сути, им предлагается заменить собой бюджет. Это, конечно, невозможно. И проблемы избирателей решать надо иначе». А вот открытость нужна, потому что многие депутаты буквально прячутся от людей, полагает эксперт, но тут во многом проблема в том, что беды избирателей нередко имеют причиной недобросовестные действия больших начальников или других влиятельных людей. Депутаты же просто опасаются испортить с ними отношения, отмечает Миронов: «Ведь депутат – это в настоящее время скорее технический элемент госаппарата, а не представитель независимой власти и тем более народа. Тем не менее усилить работу с избирателями возможно и нужно, и прямые линии – хорошая идея».

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