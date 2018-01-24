ЦИК не нашел в телесюжетах о Путине агитационной цели

ЦИК рассмотрел первые жалобы на незаконную агитацию в телеэфире Максим Стулов / Ведомости

Рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам не нашла признаков агитации за кандидата в президенты Владимира Путина в телесюжетах, на которые пожаловалась кандидат в президенты Ксения Собчак.

Зато она установила факт изготовления КПРФ тиража агитационного материала в поддержку своего кандидата в президенты Павла Грудинина, который был оплачен не из избирательного фонда и не имел выходных данных. Теперь, если выяснится, что стоимость тиража превысила 5% максимально разрешенного объема избирательного фонда (2 млн. руб.), Грудинина могут лишить регистрации. Об этом рассказал сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, присутствовавший на заседании (именно заявление «Голоса», насчитавшего за неделю в СМИ 55 сюжетов, в которых явное преимущество отдавалось Владимиру Путину, легло в основу жалобы).

О том, что ЦИК рассмотрит первые жалобы на незаконную агитацию в телеэфире, стало известно на прошлой неделе. Собчак ссылалась на то, что в информационные сюжеты оказались как бы случайно включены интервью граждан, публично объявлявших, что они готовы голосовать именно за действующего президента и объяснявших причины такого выбора.

«Доводы заявителя об агитационном характере сюжета не могут быть приняты», так как в сюжетах не усматривается агитационной цели — склонить избирателей в определенную сторону, следует из заключения, подготовленного правовым управлением ЦИК (копия документа есть у «Ведомостей»). При этом правовое управление ЦИК добросовестно подсчитало, что в сюжете ВГТРК от 5 января 2018 г. о сборе кандидатами подписей Путину было посвящено 3 минуты 49 секунд, Жириновскому — восемь секунд, Собчак — три секунды, Грудинину и Борису Титову - по две секунды, а Явлинскому — одна.

«Вместе с тем отсутствие информации о деятельности какого-либо кандидата не может служить препятствием к освещению предвыборной деятельности других кандидатов, - разъясняет правовое управление Центризбиркома. - Интервью с гражданами, выражающими поддержку какому-либо кандидату, возможны как в рамках агитационной программы, так и в рамках информационной или аналитической программы. При этом, если в целом такая программа носит объективный и беспристрастный характер, агитационная цель при ее производстве и выпуске отсутствует, то соответствующие репортажи о предпочтениях избирателей не могут служить основанием для выводов об агитационном характере программы».

Мельконьянц говорит, что представители ЦИК не смогли внятно объяснить, какие именно критерии позволяют им определить наличие и отсутствие агитационной цели. Представители телеканалов, которые одновременно входят в состав рабочей группы, заверили присутствующих, что не занимались агитацией — а потом сами же проголосовали за отказ в удовлетворении жалобы. «Но мы на этом не остановится - к следующему заседанию в ЦИК уйдет еще одна жалоба, на этот раз с учетом общего контекста сообщений, и мы будем настаивать на уточнении критериев, позволяющих определить наличие агитационной цели», - обещает Мельконьянц.