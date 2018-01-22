Демократия
Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Агитация внутри информации

ЦИК изучит жалобу Собчак на агитацию за Владимира Путина

А КПРФ недовольна некорректными телесюжетами о Грудинине

Рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам рассмотрит в среду жалобы Геннадия Зюганова на некорректное освещение кампании кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина и обращения движения «Голос» и кандидата Ксении Собчак (они будут рассмотрены как одна жалоба), рассказала «Ведомостям» в пятницу секретарь ЦИК Майя Гришина. По ее словам, ЦИК уже попросил телеканалы предоставить пояснения о принципах, которыми они руководствуются при освещении кампании.

От кандидатов тоже ждут точной информации, какие именно предвыборные мероприятия не получили освещения в СМИ. «То есть фактов, что они вели активную деятельность, но не представили интереса для наших СМИ, – пояснила Гришина. – Потому что нельзя говорить, что равенство не соблюдено, если какой-либо кандидат принципиально не ведет кампанию. Но если кампания ведется активно, то, конечно, желательно, чтобы СМИ проводили освещение всех, кто официально выдвинулся и получил на это право».

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