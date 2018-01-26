Стратегический бомбардировщик обойдется России в Олимпиаду
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Во время посещения Владимиром Путиным в четверг Казанского авиазавода (КАЗ) президент ОАК Юрий Слюсарь и замминистра обороны Юрий Борисов подписали контракт на поставку 10 стратегических бомбардировщиков Ту-160М на сумму 160 млрд руб. до 2027 г. Как сообщил Путин на встрече с рабочими завода, контракт включает также поставки запчастей и проведение технического обслуживания, он обеспечит полную загрузку предприятия на время выполнения новой государственной программы вооружений до 2027 г. В тот же день в Ульяновске состоялся первый полет нового опытного самолета-заправщика Ил-78МД-90А – такие самолеты используются для повышения радиуса действия в том числе и бомбардировщиков Ту-160.
О возобновлении производства Ту-160 Минобороны объявило в 2015 г., а в 2017 г. Борисов сообщил, что всего планируется закупить 50 машин. В розданной журналистам по случаю визита президента справке говорится, что расходы на реконструкцию производств в рамках проекта восстановления выпуска Ту-160 составляют 37 млрд руб. Благодаря этим затратам удалось достроить из советского задела бомбардировщик Ту-160, полет которого в четверг наблюдал Путин: этой машине было присвоено имя скончавшегося в прошлом году бывшего главкома ВВС Петра Дейнекина. Продолжаются и работы по созданию систем обновленного Ту-160М, выпуск этих машин планируется начать примерно в 2023 г.
Вероятно, производство всех 50 Ту-160М продлится примерно до середины 2030-х гг., а служба вновь произведенных бомбардировщиков придется и на вторую половину XXI в., прогнозирует эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Одновременно в России идут работы по малозаметному бомбардировщику ПАК ДА, подобному американскому В-2, но, очевидно, научно-технический задел по этой машине еще только предстоит создать. Поэтому решение о возобновлении производства Ту-160 можно сравнить с принятым в СССР в 1970-е гг. решением возобновить производство Ту-95МС – радикально модернизированной версии бомбардировщика Ту-95: так власти подстраховывались в связи с большой сложностью программы Ту-160, предполагает эксперт. В 2030–2040 гг. подойдет срок списания Ту-95МС и Ту-160 советского производства, и обновленный Ту-160М должен стать основным, а в случае неготовности ПАК ДА – и единственным типом бомбардировщика стратегической авиации, которая является самым гибким в применении и единственным способным к боевым действиям в неядерных, в том числе локальных, войнах компонентом «ядерной триады», говорит Макиенко.
Исходя из заявленных цифр стоимость всей программы Ту-160М составит не менее 900 млрд руб., что сравнимо по номиналу с расходами на Олимпиаду в Сочи. Уже сейчас, после завершения основных затрат по проектам пассажирского лайнера МС-21 и нового истребителя Су-57, это самая дорогостоящая программа всей российской авиапромышленности, говорит бывший чиновник Минобороны. Есть риск, что она может обескровить бюджет ВКС, подобно тому как в 2000-е гг. программа новых стратегических атомных ракетоносцев «Борей» с ракетами «Булава» сделала это с бюджетом ВМФ, предупреждает он.
Путин также заявил рабочим КАЗа, что «надо подумать и о гражданской версии подобных самолетов». По мнению Олега Пантелеева из агентства «Авиапорт», создать гражданскую версию Ту-160 невозможно, а сверхзвуковые гражданские самолеты мыслятся сейчас только как бизнес-джеты и такие проекты действительно прорабатываются в США и Европе. Но сделать билеты на них доступными в настоящее время невозможно.