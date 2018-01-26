Стратегический бомбардировщик обойдется России в Олимпиаду

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В 2030–2040 гг. подойдет срок списания Ту-160 советского производства Денис Гришкин / Ведомости

Во время посещения Владимиром Путиным в четверг Казанского авиазавода (КАЗ) президент ОАК Юрий Слюсарь и замминистра обороны Юрий Борисов подписали контракт на поставку 10 стратегических бомбардировщиков Ту-160М на сумму 160 млрд руб. до 2027 г. Как сообщил Путин на встрече с рабочими завода, контракт включает также поставки запчастей и проведение технического обслуживания, он обеспечит полную загрузку предприятия на время выполнения новой государственной программы вооружений до 2027 г. В тот же день в Ульяновске состоялся первый полет нового опытного самолета-заправщика Ил-78МД-90А – такие самолеты используются для повышения радиуса действия в том числе и бомбардировщиков Ту-160.

О возобновлении производства Ту-160 Минобороны объявило в 2015 г., а в 2017 г. Борисов сообщил, что всего планируется закупить 50 машин. В розданной журналистам по случаю визита президента справке говорится, что расходы на реконструкцию производств в рамках проекта восстановления выпуска Ту-160 составляют 37 млрд руб. Благодаря этим затратам удалось достроить из советского задела бомбардировщик Ту-160, полет которого в четверг наблюдал Путин: этой машине было присвоено имя скончавшегося в прошлом году бывшего главкома ВВС Петра Дейнекина. Продолжаются и работы по созданию систем обновленного Ту-160М, выпуск этих машин планируется начать примерно в 2023 г.