Войска в Калининграде получат «Искандеры» последними

Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Отсель грозить мы будем шведу

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В 2017 г. от промышленности было получено три бригадных комплекта ракетных комплексов «Искандер-М» Юрий Смитюк / ТАСС

В Калининградской области создана инфраструктура для развертывания оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщил в среду командир дислоцированной в регионе 152-й ракетной бригады Анатолий Городецкий по видеосвязи во время «дня военной приемки» в Минобороны. «Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство», – отрапортовал он. Всего же, как заявил во время мероприятия министр обороны Сергей Шойгу, в 2017 г. от промышленности было получено три бригадных комплекта ракетных комплексов «Искандер-М».

Впервые о возможности развертывания комплекса «Искандер-М» в Калининградской области в ответ на разворачивание систем противоракетной обороны (ПРО) США в Польше и Чехии еще по плану администрации президента Джорджа Буша-младшего заявил в 2008 г. занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев. С тех пор поменялся план развертывания ПРО – вместо предлагавшихся при Буше ракет GBI в Польше разворачивается менее мощная система «Иджис» с ракетами SM-3, заимствованная с корабельных систем. Серийное производство комплексов «Искандер-М» набрало темп, и в настоящее время практически все ракетные бригады Сухопутных войск, за исключением бригады в Калининграде и вновь созданной бригады на украинской границе, получили этот комплекс, а выслужившие свой срок ракетные комплексы «Точка-У» почти везде списаны.

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