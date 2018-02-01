Войска в Калининграде получат «Искандеры» последними
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В Калининградской области создана инфраструктура для развертывания оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщил в среду командир дислоцированной в регионе 152-й ракетной бригады Анатолий Городецкий по видеосвязи во время «дня военной приемки» в Минобороны. «Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство», – отрапортовал он. Всего же, как заявил во время мероприятия министр обороны Сергей Шойгу, в 2017 г. от промышленности было получено три бригадных комплекта ракетных комплексов «Искандер-М».
Впервые о возможности развертывания комплекса «Искандер-М» в Калининградской области в ответ на разворачивание систем противоракетной обороны (ПРО) США в Польше и Чехии еще по плану администрации президента Джорджа Буша-младшего заявил в 2008 г. занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев. С тех пор поменялся план развертывания ПРО – вместо предлагавшихся при Буше ракет GBI в Польше разворачивается менее мощная система «Иджис» с ракетами SM-3, заимствованная с корабельных систем. Серийное производство комплексов «Искандер-М» набрало темп, и в настоящее время практически все ракетные бригады Сухопутных войск, за исключением бригады в Калининграде и вновь созданной бригады на украинской границе, получили этот комплекс, а выслужившие свой срок ракетные комплексы «Точка-У» почти везде списаны.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}