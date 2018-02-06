Партиям отказали в увеличении финансирования

В декабре Жириновский внёс законопроект, который предлагал увеличить единовременное финансирование партий, принимавших участие в выборах президента, с 20 до 152 рублей за голос Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство не одобрило идею лидера ЛДПР и кандидата в президенты Владимира Жириновского об увеличении финансирования партий по итогам президентских выборов. Об этом сказано в проекте отзыва правительственной комиссии по законопроекту («Ведомости» с ним ознакомились).

В декабре Жириновский внес законопроект, который предлагал увеличить единовременное финансирование партий, принимавших участие в выборах президента, с 20 до 152 руб. за голос. Столько же получают партии, которые набрали более 3% на выборах в Госдуму. Жириновский объяснял, что в последний раз финансирование по итогам президентских выборов пересматривалось в 2008 г., а индексация по итогам выборов в думу проводилась в 2016 г.

Сейчас по закону о политических партиях они имеют право на получение средств из бюджета, если зарегистрированный кандидат в президенты, выдвинутый этой партией, получил по результатам выборов не менее 3% голосов. Тогда объем финансирования партии будет составлять 20 руб., умноженных на число голосов избирателей, полученных кандидатом. В проекте отзыва правительства сказано, что исходя из количества избирателей в 2012 г. (65 142 466 голосов), численности избирателей в Республике Крым и Севастополе (по состоянию на 1 января 2017 г. - 1 780 285 человек), а также предусмотренной в 2012-2014 гг. индексации финансирование по итогам выборов президента в этом году составит 1,8 млрд руб. В случае принятия законопроекта Жириновского финансирование увеличится в 5,6 раза и ожидаемо превысит 10 млрд руб., дополнительно потребуется 8,3 млрд руб., говорится в отзыве правительства.

С учетом инфляции пересматриваются выплаты партиям по итогам выборов в Госдуму, говорит политолог Николай Миронов. «То, что предусмотрено по итогам президентских выборов, вполне достаточная сумма, и на самом деле эта выплата хорошо стимулирует партии», - считает Миронов. Жириновский намекает на доплату за его роль на выборах, так как его 6-7% дадут относительно немного денег, считает эксперт. Норма в пересмотре все же не нуждается, лучше ввести выплаты по итогам региональных и местных выборов, добавляет он: «Получил мандат в заксобрании - получи финансы на это реготделение. Это усилило бы региональные структуры партий и укрепило бы партийную систему».

Ежегодные выплаты партиям за успешное участие в выборах в Госдуму неоднократно повышались и странно, если разовая выплата за участие в более статусных президентских выборах остается на уровне 10-летней давности, возражает политолог Александр Пожалов. «Минфин и бюджет мало чем рискуют, так как Путин, который получит львиную долю голосов, идет самовыдвиженцем, и одно это сэкономит бюджету более миллиарда рублей. На разовую выплату реально могут претендовать КПРФ, ЛДПР, "бумажная" партия "Гражданская инициатива" и, с меньшей вероятностью, "Яблоко", - предполагает эксперт.

Повышение стоимости голоса - пусть и маленький, но стимул реально действующим в регионах партиям и их активу (КПРФ, ЛДПР, «Яблоко») провести мобилизационную кампанию, что помогает и власти в решении её основной задачи - обеспечить рекордную явку. «У той же КПРФ есть проблема с готовностью тех обкомов, где преобладают возрастные партийцы, работать на беспартийного Грудинина без дополнительных стимулов», - отмечает Пожалов. В условиях референдумных выборов с предрешенным исходом и предначертанными властью вторичными интригами системные партии должны получить от власти какой-то бонус, уверяет эксперт. А повышение госфинансирования партий за выборы в Госдуму было инициировано уже после завершения выборов, с учетом упавшей явки и появившейся от этого бюджетной экономии, поэтому при наличии воли Кремля и в этот раз к вопросу можно будет вернуться после выборов, говорит Пожалов.

Кто и как сдавал документы в ЦИК