Семь кандидатов в президенты будут дебатировать одновременно

Жеребьевке бесплатного эфирного времени на выборах-2018 не хватило интриги Максим Стулов / Ведомости

Центризбирком во вторник провел жеребьевку предвыборного эфира между кандидатами в президенты. К выборам допущено восемь человек: ЦИК зарегистрировал кандидатами Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксению Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского. Но традиционной предвыборной интриге – кто из кандидатов с кем встретится в прямом эфире лицом к лицу – не суждено было реализоваться. Предложенный на этот раз всеми без исключения телеканалами формат дебатов предусматривает одновременное участие всех семи кандидатов в каждом раунде – Путин от участия в совместных агитационных мероприятиях отказался. «Мы отказались только от участия в дебатах в федеральном эфире», – пояснил «Ведомостям» пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Агитационные ролики и дебаты в региональном эфире остаются, добавил он. Ранее в январе сопредседатель штаба Путина Александр Румянцев говорил журналистам, что штаб готовит доверенных лиц президента для участия в дебатах в регионах. Поэтому, хотя сам Путин в дебатах не участвует, время для бесплатной агитации его штаб берет. Как подтвердила секретарь ЦИК Майя Гришина, кандидат Путин отказался от времени, выделенного для дебатов, только на федеральных телеканалах, от дебатов на региональном телевидении от него отказа не поступало. В списке организаций, предоставляющих бесплатный эфир и печатные площади для агитации, более 300 региональных телекомпаний.

Как разъяснила Гришина, формат совместных мероприятий вещательные организации определяют самостоятельно, это их право, ЦИК в формировании сетки не участвует. «Круглый стол – это форма совместного мероприятия, которая предусмотрена законом, слово «дебаты» – это термин, который не записан в законе, это просто слово, удобное к употреблению», – сказала Гришина. Все опрошенные «Ведомостями» сотрудники телеканалов говорили, что такой формат удобен в связи со сравнительно небольшим количеством участников дебатов и солидным хронометражем раунда (около часа). Темы дебатов – а традиционно организаторы еще во время жеребьевки предлагают перечень основных тем – пока не определены. До их начала еще две недели – все успеется, успокаивали сотрудники телеканалов.

Действительно, на следующую неделю дебатов не запланировано. Они начнутся после февральских праздников и будут идти по рабочим дням. Зато тогда интересующимся дебатами избирателям уже придется выдержать настоящий марафон: начинаться встречи кандидатов будут на «Первом канале» в 8.10, с 17.00 до 17.30 кандидаты будут в эфире ТВЦ, с 10.00 до 20.00 – на канале «Россия 24», с 21.05 до 21.50 – на ОТР, а завершаться день будет в 23.05–0.15 эфиром с Владимиром Соловьевым на канале «Россия 1». Такой отсроченный старт дебатов связан с необходимостью разгрузить следующую неделю для трансляций с Олимпиады, знает человек в ЦИК (Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля. – «Ведомости»).

В общей сложности кандидаты в президенты получат более 60 часов бесплатного эфира на ТВ и 36 часов на радио. Бесплатное время могли получить не только кандидаты, но и партии. Две партии – Российский общенародный союз, выдвинувший Бабурина, и «Коммунисты России», выдвинувшие Сурайкина, – не подавали заявок, и, таким образом, их кандидаты потеряли право на бесплатный час.

Политолог Александр Кынев не помнит, чтобы в дебатах одновременно принимало участие более пяти человек. Переизбыток кандидатов на единицу места и времени будет создавать эффект «информационной давки», которая не позволит участникам дебатов проявить себя, предупреждает эксперт. При этом больше всего пострадают новички, с которыми избиратель плохо знаком. Впрочем, отмечает Кынев, практика показывает: сами дебаты никто не смотрит, потому что скучно и время не самое удобное. Но вот если в ходе передачи происходит что-то интересное, запись хорошо расходится в соцсетях. Поэтому выходом для участников могут стать домашние заготовки и удачные ходы, которые можно будет потом растиражировать.

Складывается впечатление, что телеканалы формально отрабатывают предвыборную повестку, говорит политолог Михаил Виноградов: их задача – скорее просто обозначить сам факт кампании. А вот, например, задача нагнетания явки перед ними уже не стоит, и вообще нет задачи показать, что решается вопрос о передаче власти. Как показала практика, романтизация политики чревата ростом протестной активности, объясняет политолог.

Как прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени на выборах-2018