Кремль отрицает засекречивание данных о раненых в Сирии

Песков заявлял, что у Кремля нет информации о россиянах в Сирии Интерпресс / PhotoXPress

Президент России Владимир Путин не принимал решения о засекречивании информации о якобы погибших и раненных в Сирии россиянах, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кремлю больше нечего добавить к ранее сказанному по этой теме, подчеркнул Песков.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» 7 февраля нанесла авиаудар по сторонникам президента Сирии в районе нефтегазового месторождения Хишам. Во вторник, 13 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что при ударе погибли от 100 до 200 «русских наемников».

Группа расследователей Conflict Intelligence Team на основе сообщений в соцсетях установила имена нескольких предположительно погибших в Сирии россиян, которые состояли в частной военной компании «Вагнера». Это Алексей Ладыгин, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Владимир Логинов.

Газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на близкий к ЧВК «Вагнера» источник писала, что под Хишамом погибли 40 и ранены 72 человека, включая сирийцев. Источник, близкий к Минобороны, сказал «Ведомостям», что оценки потерь издания наиболее близки к действительности.

Песков ранее говорил, что у Кремля нет информации о россиянах в Сирии. Он не исключил, что в Дейр-эз-Зоре могли быть россияне, но они «не относятся к вооруженным силам России». Число погибших и пострадавших россиян в Кремле не знают.

Министерство обороны России заявило, что российских военнослужащих не было в зоне удара коалиции. Об этом же сказал министр обороны США Джеймс Мэттис. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что коалиция нанесла ответные удары после того, как проправительственные силы Сирии попытались атаковать штаб «Сирийских демократических сил».

В среду, 14 февраля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что десятки раненых «русских наемников» доставлены из Сирии в военные госпитали в Москве и Санкт-Петербурге.