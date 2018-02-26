Политика / Власть
Статья опубликована в № 4515 от 26.02.2018 под заголовком: Отстыковка «Прогресса»

У партии Алексея Навального снова украли название

Это произошло накануне учредительного съезда
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В Минюст представлены документы для регистрации изменений в устав партии «Гражданская позиция», предполагающих ее переименование в Партию прогресса, сообщили «Ведомостям» в министерстве. Съезд прошел в Москве в четверг, 22 февраля, новое название совпадает с названием незарегистрированной партии Алексея Навального. В 2014 г. его Партия прогресса пыталась получить госрегистрацию, но Минюст объявил, что организация не успела в установленный законом срок зарегистрировать 43 региональных отделения, и в 2015 г. ликвидировал партию. В начале 2018 г. Навальный заявил, что намерен снова добиваться регистрации Партии прогресса: на 3 марта запланирован ее новый учредительный съезд, после чего предполагалось создание отделений на базе региональных штабов оппозиционера.

Фотографии со съезда «Гражданской позиции» появились в телеграм-канале политтехнолога Андрея Богданова, а в президиуме находился бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов. В декабре 2017 г. он со скандалом покинул штаб Навального, обвинив руководство московского штаба в провале работы. Серуканов сказал «Ведомостям», что хочет дать Партии прогресса «новый путь», потому что «у Навального простая позиция – ни на какие выборы, кроме как федерального уровня, он идти не хочет» и «партией он не занимался». Серуканов будет заместителем председателя Партии прогресса.

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