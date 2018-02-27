Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Правозащитники пожурили судей
Правозащитники недовольны идеями Верховного суда
Предложения по оптимизации судопроизводства ухудшат положение граждан, опасаются в СПЧ
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
В числе наиболее спорных новелл – отказ от обязательного составления мотивировочной части судебных решений
Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС
Президентский совет по правам человека (СПЧ) обсудил в понедельник поправки, внесенные недавно Верховным судом в Госдуму для облегчения нагрузки на судей. Проект нуждается в дополнительном обсуждении, решили правозащитники. «Я очень боюсь, как бы мы, борясь за совершенствование процесса, не привели к его профанации», – признался председатель СПЧ Михаил Федотов.
В числе наиболее спорных новелл – отказ от обязательного составления мотивировочной части судебных решений, введение юридической монополии на представительство в судах, увеличение до 500 000 руб. цены исков о взыскании, рассматриваемых в упрощенном порядке, обязанность участников процесса самостоятельно следить за движением дел.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}