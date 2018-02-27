Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Правозащитники пожурили судей

Правозащитники недовольны идеями Верховного суда

Предложения по оптимизации судопроизводства ухудшат положение граждан, опасаются в СПЧ
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Президентский совет по правам человека (СПЧ) обсудил в понедельник поправки, внесенные недавно Верховным судом в Госдуму для облегчения нагрузки на судей. Проект нуждается в дополнительном обсуждении, решили правозащитники. «Я очень боюсь, как бы мы, борясь за совершенствование процесса, не привели к его профанации», – признался председатель СПЧ Михаил Федотов.

В числе наиболее спорных новелл – отказ от обязательного составления мотивировочной части судебных решений, введение юридической монополии на представительство в судах, увеличение до 500 000 руб. цены исков о взыскании, рассматриваемых в упрощенном порядке, обязанность участников процесса самостоятельно следить за движением дел.

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