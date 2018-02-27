Правозащитники недовольны идеями Верховного суда

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В числе наиболее спорных новелл – отказ от обязательного составления мотивировочной части судебных решений Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Президентский совет по правам человека (СПЧ) обсудил в понедельник поправки, внесенные недавно Верховным судом в Госдуму для облегчения нагрузки на судей. Проект нуждается в дополнительном обсуждении, решили правозащитники. «Я очень боюсь, как бы мы, борясь за совершенствование процесса, не привели к его профанации», – признался председатель СПЧ Михаил Федотов.

В числе наиболее спорных новелл – отказ от обязательного составления мотивировочной части судебных решений, введение юридической монополии на представительство в судах, увеличение до 500 000 руб. цены исков о взыскании, рассматриваемых в упрощенном порядке, обязанность участников процесса самостоятельно следить за движением дел.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}