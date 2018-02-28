Российские политики стали позволять себе антисемитизм
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В России растет число антисемитских заявлений со стороны политиков и общественных деятелей, что ведет к легализации антисемитизма в публичном пространстве. Об этом говорится в докладе центра мониторинга антисемитизма при Российском еврейском конгрессе и центре «Сова» («Ведомости» с ним ознакомились).
Самый большой резонанс в 2017 г. вызвало заявление зампреда Госдумы Петра Толстого, который, комментируя ситуацию вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, назвал противников этого решения «внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году». Никаких дисциплинарных мер в отношении его принято не было, напротив, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал обвинения Толстого в антисемитизме «недопустимыми», отмечают авторы доклада. Антисемитские выпады позволяли себе и другие депутаты и партийцы, а также журналисты федеральных и региональных СМИ. Поводом для многочисленных антисемитских заявлений стал фильм Алексея Учителя «Матильда», в ходе обсуждения которого не раз упоминалась версия о ритуальном убийстве царской семьи в 1918 г., говорится в докладе.
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