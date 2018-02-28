ОКР исключили из МОКа в декабре 2017 года из-за допингового скандала

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России Ivan Sekretarev / AP

Олимпийский комитет России (ОКР) получил письмо от Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении членства в этой организации. Об этом заявил в среду, 28 февраля, президент ОКР Александр Жуков. «Письмо достаточно короткое. Восстановление было связано с окончанием допинг-тестов», - добавил Жуков.

«Для нас, конечно, сегодняшнее решение Международного олимпийского комитета является важнейшим, потому что Олимпийский комитет России снова полностью восстановлен в своих правах и является абсолютно полноправным, без какого-либо ущерба, членом международной олимпийской семьи», - заявил Жуков.

Жуков поблагодарил выступивших на Олимпиаде в Пхенчхане российских спортсменов. По его словам, они «в сложнейших условиях, включая и провокации, сумели не только выполнить все условия [МОКа], но и достойно выступить».

Ранее о восстановлении членства ОКР рассказал член ОКР Шамиль Тарпищев. «Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОКа нет никаких нареканий», — пояснил он РБК.

Исполнительный комитет МОКа приостановил членство ОКР 5 декабря 2017 г., за два месяца до начала зимней Олимпиады в Пхенчхане. Помимо этого МОК оштрафовал Россию на $15 млн. Денежные средства будут направлены на создание международного агентства допинг-тестирования. Исполком МОКа пришел к выводу, что в России во время проведения Олимпиады-2014 в Сочи действовала система обхода антидопинговых проб на государственном уровне.

Членство президента ОКР Александра Жукова в МОКе было приостановлено 5 декабря 2017 г. Тогда же пожизненно отстранили от участия в будущих Олимпиадах в любом качестве экс-министра спорта России Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных. Кроме того, бывшего гендиректора оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко исключили из координационной комиссии зимней Олимпиады 2022 г. (Пекин).

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