Смех и слезы российских олимпийцев
Как радуются, злятся и огорчаются спортсмены и болельщики на Играх в Пхенчхане
Болельщик российской сборной перед хоккейным матчем сборных России и США. Игра завершилась победой сборной Олимпийских атлетов из России со счетом 4:0
1/12
Российская фигуристка Евгения Медведева после исполнения короткой программы в командном турнире Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Медведева выиграла этот этап соревнования с мировым рекордом - она набрала 81,06 балла
2/12
Шорт-трекист Семен Елистратов после соревнования на дистанции в 1500 м, на которой спортсмен завоевал первую для России награду Пхенчхана - бронзовую медаль. Дистанцию он преодолел за 2 мин 10,687 с
3/12
Саночник Александр Денисьев готовится к старту в соревнованиях двоек, где в итоге спортсмены заняли 11-е место. «Мы сами не до конца понимаем, почему не удалось сегодня выступить лучше, - признался Денисьев ТАСС. - Никак не ожидали, что с такой ездой не сможем занять высокое место. Оба заезда проехали неплохо, я думаю, что люди все это видели. А результат оказался таким»
4/12
Лыжница Юлия Белорукова на церемонии награждения: она завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке - первую в Пхенчхане российскую награду в лыжах
5/12
Хоккеисты сборных России и США Никита Нестеров и Рой Гарретт подрались во время матча 17 февраля
6/12
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов после завершения произвольной программы в соревнованиях спортивных пар. Откатав с ошибками, спортсмены остались без медали
7/12
Российские болельщики во время матча со сборной Словении. Он завершился со счетом 8:2 в пользу сборной России
8/12
Керлингистка Анастасия Брызгалова выкрикивает инструкции своему партнеру Александру Крушельницкому во время игры с командой Южной Кореи на турнире по керлингу в дабл-миксте. Матч завершился победой российских спортсменов со счетом 6:5
9/12
Российские болельщики на Олимпиаде в Пхенчхане
10/12
21-летний скелетонист Владислав Марченков занял на Играх 15-е место. «Участия мне, конечно, недостаточно. Я мог показать и лучший результат. Но всё же доволен. Это, как-никак, Олимпиада, праздник. Настроение отличное. Значит, такая судьба – вот так уступать», - цитирует спортсмена championat.com
11/12
Танец российской болельщицы
12/12
Самые популярные галереи