Смех и слезы российских олимпийцев

Damir Sagolj / Reuters

Шорт-трекист Семен Елистратов после соревнования на дистанции в 1500 м, на которой спортсмен завоевал первую для России награду Пхенчхана - бронзовую медаль. Дистанцию он преодолел за 2 мин 10,687 с

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