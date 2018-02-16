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Российские хоккеисты разгромили сборную Словении на Олимпиаде

Российские хоккеисты во втором матче олимпийского группового турнира разгромили сборную Словении 8:2 . Хет-триком в составе Олимпийских атлетов из России отметился нападающий ХК ЦСКА Кирилл Капризов.

Это был второй матч для российских хоккеистов на Олимпиаде. В первом, 14 февраля, они неожиданно уступили сборной Словакии 2:3. Сегодня словаки проиграли американцам 1:2.

После сегодняшней победы российские хоккеисты поднялись на 3 место в группе B. У них три очка, как и у сборной Словакии, но словаки выше благодаря личной победе. На первом месте американцы с 4 очками, на четвертом месте словенцы, у них 2 очка.

Заключительный матч группового турнира российская команда сыграет в субботу, 17 февраля, против американцев. Чтобы избежать стадии 1/8 финала, российским хоккеистам нужно обыгрывать американцев и надеяться на потерю очков словаками в матче со словенцами.

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