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Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде в Пхенчхане

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду США на Олимпийских играх в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Николай Прохоркин (2) и Илья Ковальчук (2).

При этом нападающий Илья Ковальчук побил рекорд Павла Буре по количеству шайб, заброшенных за сборную на Олимпиадах. Для Ковальчука Игры в Пхенчхане – пятые в карьере.

Это был третий матч для российских хоккеистов на Олимпиаде-2018. В первом, 14 февраля, они уступили сборной Словакии со счетом 2:3. Во втором, 16 февраля, одержали победу над сборной Словении (8:2).

Победа над сборной США позволила российской команде напрямую, без участия в раунде плей-офф, выйти в четвертьфинал. Россияне набрали больше всех очков в группе В (6 очков).

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